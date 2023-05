Vaya con Joe Biden (80) que ha sido decir que se vuelve a presentar y, además de echarle en cara que es demasiado viejo para mandar, ahora le conocen por ‘Joer, Biden’ pero a mí, qué quieren que les escriba, me parece muy bien que repita y muy mal por quienes tienen ese prejuicio (edadista) de criticar a las personas por la edad física, como si los años fueran el único factor a tener en cuenta y los tropiezos una exclusiva de quienes pasamos los 65 (yo, sin ir más lejos, un prodigio trastabillando). Si los traspiés y meteduras de pie fueran criterio para excluir veremos qué hacemos con el Papa Francisco (86) o, cambiando de tercio, con Bruce Springsteen (73) que se pegó tres horas largas de concierto como si nada.

Que la jubilación es un derecho pero no una obligación, si lo sabré yo que ahora trabajo más pero sin cobrar, todo porque me jubilaron del trabajo pero no de la vida. Y eso viene, digo yo, porque los hay que confunden la vida, eso tan hermoso, con la hoja de servicios laboral, como si uno dejara de ser activo al cumplir una edad, cuando te retiras o te retiran. Ahora la vida es muy larga (a mi edad ya habían muerto mis padres) y hay, gracias a Dios, muchas vidas dentro de una vida y, en cada situación, toca adaptarse (de eso, los abuelos sabemos bastante).

En la Bimilenaria tengo un hermano mayor por los 90 y anda, es un decir, fresco como rosa en mayo gracias, según él, a sus dosis diarias de fruto de la vid, no en balde en su currículum impera como resumen ‘Bebe vino tinto’ que es mucho decir. Más que la edad importa con quién estás, dado que solos no vamos a ninguna parte y, sin compañía, conozco a viejos de 25 años. Si quieres llegar pronto y rápido ve solo pero si quieres llegar lejos y viejo ve acompañado. Que no digo yo que un cerebro joven no sea más rápido pero creo que uno mayor se equivoca menos, o sea, que mete menos la pata.