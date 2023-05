«Somos la única alternativa real que hay al actual Gobierno municipal»

Su nombramiento como candidato del PP a la Alcaldía de Mérida llegó tras la polémica surgida a raíz de que María Guardiola designara inicialmente a Fátima Mulero como candidata y la acabara destituyendo una semana más tarde de su nombramiento. El montijano Santi Amaro, quien fuera jugador y entrenador del Mérida AD, aceptó la propuesta que le hizo la líder de los populares extremeños, quien ha decidido a su vez incluirlo como número nueve de su lista a la Asamblea de Extremadura.

¿Qué ha supuesto para usted ser elegido como candidato?

Ha supuesto un orgullo y un privilegio. Es un paso muy importante que lo afronto con muchísima ilusión y responsabilidad.

Su elección se produjo en segunda vuelta, por así decirlo, ¿cómo vivió toda la polémica?

Esa situación me cogió fuera del partido y esas decisiones que se tomaron no tenían nada que ver conmigo. Mi llegada se produjo el 3 de enero y a partir de ahí es un punto y seguido en el partido.

¿Por qué ha entrado en política?

Por mi cercanía al partido y la ilusión que me hace el proyecto, por las preguntas sin resolver que me hacía en relación a qué se podía hacer para mejorar Mérida. Cuando te dan la posibilidad de trabajar para un proyecto por Mérida, por mi ciudad a la que tanto quiero y la que tanto me ha dado, la tienes que aceptar.

Viene del mundo del deporte y ahora se pasa al de la política, ¿hay similitudes?

Mi vida se ha desarrollado desde el punto de vista deportivo y del autónomo. La política tiene muchas similitudes con el deporte, por la gestión de grupo y los objetivos comunes.

¿Cómo afronta la campaña?

Con mucha ilusión y ganas de explicarme, que los emeritenses sepan cuál es mi proyecto para Mérida y cómo lo vamos a desarrollar. Ya conocen a las personas que me van a acompañar y todo lo que estoy recibiendo son muestras de cariño que no me esperaba.

¿Le ha costado conformar la lista?

No me ha costado porque tengo un grupo de compañeros que son espectaculares, personas a las que he llamado y no han dudado ni un minuto en dar un paso hacia adelante. Tenemos unos perfiles que van desde periodistas, profesores, abogados a gente con empresa. Son perfiles muy importantes de personas para poder gestionar un gobierno perfectamente .

Se está moviendo mucho por la ciudad, ¿qué le dicen los vecinos?

Desde enero que di el paso, empezamos a visitar las barriadas, a estar en las asociaciones, clubes y a hablar con los vecinos. Al final, esa relación con ellos es la que te da la temperatura ideal. Todo lo que me trasladan es positivo y de ilusión, es lo que estamos percibiendo hasta el momento.

El 28 de mayo, ¿se enfrenta al partido más difícil de su carrera?

Será un partido bonito y, sobre todo, siento que hay partido. El partido está muy vivo y nosotros lo estamos compitiendo bien, si lo llevamos al argot futbolístico. Estamos muy ilusionados, centrados en nosotros y pensando únicamente en que el Partido Popular es la única alternativa real al actual Gobierno municipal que a tanta gente tiene desencantada. Estamos cerca de poder ganar.

¿Cree que la controversia que se generó en el PP local les puede pasar factura en los comicios?

Creo que no, porque la única alternativa real que hay al actual gobierno socialista es el Partido Popular. Es el único partido que tiene un peso específico para poder gobernar, tanto a nivel nacional como regional. Creo que las personas pasan y los partidos se mantienen, así que estamos centrados en nosotros, en cómo vamos a llevar a cabo nuestro programa.

En caso de que no hubiera mayoría, ¿pactarían con otras formaciones?

Ni me lo planteo. Nosotros salimos a ganar con el único objetivo de poder gobernar y no me planteo otro escenario que no sea ese. Creo que estamos preparados para hacerlo y es en lo que tenemos focalizado nuestro objetivo.

Va como número nueve en la lista de Guardiola a la Asamblea, ¿se ha planteado ser diputado si no consiguiera la Alcaldía?

Cuando pasen las elecciones hablaré con el partido y decidiremos lo que sea mejor para Mérida. Yo siempre voy a anteponer Mérida y creo que Mérida tiene que estar por encima de todo. Donde realmente se toman las decisiones importantes es en la Asamblea y para mí es muy importante que el PP tenga ahí su voz. Además, en todos estos años la ciudad no ha estado presente en la Asamblea porque los presupuestos no han revertido en la ciudad, hemos estado abandonados y no se ha reivindicado lo suficiente.

¿Cuáles son sus propuestas?

Nuestro programa nace del contacto que he mantenido diariamente con todos los ciudadanos, viene de conocer Mérida al detalle. Para mí ahora mismo es fundamental el empleo y necesitamos una Mérida emprendedora que apueste por sus autónomos, por bajar impuestos y dinamizar el comercio. También hay demandas muy importantes en nuestras barriadas, que son el corazón de nuestra ciudad y han estado abandonadas. Tienen mucho margen de mejora en infraestructuras y equipamientos porque se les ha ido quitando vida. También incidiremos en todo lo que tiene que ver con urbanismo, limpieza y accesibilidad. Además, hay que volcarse en el deporte y en las instalaciones deportivas. Debemos potenciar Mérida como destino turístico internacional. Al final, tenemos muchísimas cosas que hacer, dentro de una política social para todos nuestros vecinos.

¿Qué valoración hace de la gestión del Gobierno municipal?

Creo que hemos dejado pasar muchísimas oportunidades en estos años. Como Mérida tenemos que ser un referente, porque de norte a sur y de este a oeste, estamos conectados por autovía. No hay ningún proyecto importante que se haya quedado en la ciudad, al revés, creo que estamos perdiendo empresas y empleo.