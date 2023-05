Me dice Pelín que por qué no nos vamos el día de las elecciones a Caparica, saliendo antes de las 8 y volviendo cuando ya estén cerrados los colegios electorales. Así nos quitamos de en medio y urna que no ves, raja que no sufres. Claro, como él es espíritu etéreo y tiene el encanto de lo invisible le da igual lo que piensen en la bimilenaria. Pero este juntaletras, ciudadano ejemplar, no se puede permitir esos lujos.

Le he afeado su propuesta diciéndole que el voto es un derecho pero también una obligación y que quien no vota después no se puede quejar. Y va, el muy fantasma, y me dice que los que más se quejan son los que votan y que ya tiene comprobado que, aunque la ciudadanía esté algo desencantada y muy crítica con sus dirigentes, cuando llegan las elecciones acaba votando por los de siempre y ya. En sus tiempos, si ponían una cabra, salía.

Este Pelín me tiene entre el pálpito y el púlpito pero reconozco que acierta, pues el 28M candidatos habrá que sacarán resultados muy por encima de sus méritos (o a pesar de ellos) y otros que aplicarán la máxima eficaz de ‘Se gana no cometiendo errore’ y en boca cerrada no se pierden votos.

Intento explicarle a Pelín, vano intento, que yo tengo que votar en las municipales pues se presenta un amigo mío y voto por amistad. Y además tengo ese día programa en Televisión Extremeña. ¿Y para la Junta? ¡Ay, para la Junta! En campaña electoral da la impresión de que hay gente que hace promesas por el bochornoso placer de no cumplirlas pero, al final, me veré abocado a aplicar el método Montanelli de votar con una mano en el sobre y la otra tapándome la nariz voto comprendomi il naso porque, como católico, no puedo votar a un partido que defiende el aborto.

Alguno me dirá que no les afecta el octavo mandamiento (no dirás falso testimonio ni mentirás) y, por eso, parecen instalados en la hipocresía (el tributo que el vicio rinde a la virtud). Verás, verás, cómo acabo en Caparica.