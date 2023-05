A ver, a ver, ¿el hombre desciende del mono? De acuerdo. De hecho, el hombre es un mono que ha evolucionado muy mal. ¿Está muy feo insultar a una persona? Sí, sea cual sea su raza, religión o género es moralmente reprochable, delito, aunque le llamen ‘violencia verbal’. Pero está muy feo insultar a la madre de un árbitro y todas las semanas lo hacen (y no pasa nada); está muy feo insultar durante 90 minutos a Guardiola en el Bernabéu y no lo cierran. Y a Araujo, macaco, que viene a ser lo mismo. Y Guardiola no se puso indignadito, ni a dar mamporros a Ancelotti. Quien da mamporros partiendo la boca es un tal Valverde. A lo mejor no pasa nada porque son blancos. Que Vinicius le parte la cara a un blanco, pues no pasa nada, tiene patente de corso para ser impune; a partir de ahora veremos cómo se lo piensan los defensas para arrebatarle el balón, pues el C. de Competición está alerta (C. de Corrupción); y no me dirán que tiene gracia que todas estas prebendas las tenga un negro porque va de blanco, sino ¿de qué?

Pero seamos serios, Vinicius es el primer jugador al que insultan en España por su color, desde que en Huelva se empezó a dar patadas al balón. Que a Rudiger, Alaba, Tchouaméni, Camavinga, Militao o incluso Rodrigo (aunque éste es más clarito) no los increpen tiene su explicación: te da un guantazo Rudiger y no ves estrellas, ves, constelaciones enteras. Será por eso. La vida es un deporte de alto riesgo, o juegas o no. El fútbol que es vida, pasión inútil, también. Con todo, el Corrupción de Competición se ha quedado corto; el Real Madrid va tercero porque los insultos racistas los han desestabilizado; el Manchester les hizo lo que les hizo porque a priori ya sabían lo que iba a ocurrir en Valencia… Deberían darle la Liga y eliminar al City, por fair play. Y al Valencia cerrarle el campo cinco temporadas, prohibiendo las Fallas del 2024, por si se cuela algún ninot. Como mínimo. Y a la presidenta del Corrupción de Competición nombrarla ministra. Como estos ‘delitos de odio y contra la integridad moral’ han soliviantado al muy cretino de Lula (calamar en portugués, será por la tinta negra) la cosa se ha internacionalizado, por eso, 40.000 espectadores mostraron su apoyo al jugador mientras, algunos de ellos, gritaban ‘puta bucaneros, puta Rayo’, debió ser por la bajini. A mí también, como a la fiscalía, me parecen ‘repugnantes e inadmisibles’ los hechos sucedidos que ‘avergüenzan a la sociedad’. Y también ‘condeno cualquier acto que ataque la dignidad de personas o instituciones, de manera rotunda y sin paliativos’. Quizá lo de ‘ETA mátalos’ o el quemar públicamente la bandera española o imágenes del Rey sea libertad de expresión, los asesinados por ETA eran blancos y el Rey también (aunque estará negro por dentro). Algunos fiscales son lo contrario que lo crustáceos, (duros por fuera y blandos por dentro) y si eres de color, mejor. Estas cosas pasaban en el planeta de los simios, con monos buenos y monos pendejos, que de todo hay por esos campos. Pero aquellos simios eran menos hipócritas. El hombre desciende del mono, sí, pero unos más que otros.