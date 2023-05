¿Votantes de Osuna y Guardiola en Mérida?

En pocos sitios este 28M el resultado fue tan evidente desde el primer momento como en Mérida. El actual alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, fue el claro ganador de las elecciones del pasado domingo en la capital autonómica: resiste al vuelco electoral que ha derrumbado al PSOE y logra su segunda mayoría absoluta (y tercera legislatura) con el respaldo más alto que ha conseguido hasta la fecha: 14.208 votos que le han valido para lograr 14 concejales, uno más que actualmente.

El PSOE ha logrado sumar ahora el edil que en 2019 tuvo al alcance de la mano y perdió después al ajustarse el recuento definitivo, pero lo cierto es que a pesar de que este 28M ganó en 72 de las 73 mesas electorales, solo ha conseguido 505 votos más que en los comicios de 2019:si entonces el respaldo a los socialistas fue del 48,8%, ahora lo ha sido del 48,5%. La victoria es incontestable (más en las circunstancias en las que ha quedado el PSOE a nivel autonómico y nacional) y aunque Osuna sigue doblando en votos al PP, lo cierto es que este último y Vox han logrado aumentar de una forma mucho más significativa que los socialistas su número de votantes en estos comicios.

Por lo que respecta al PP, ya se sabe que los 7.044 sufragios obtenidos el domingo le darán a Santi Amaro seis concejales en la corporación municipal, uno más de los que tenía Pilar Nogales. Los populares han salvado los muebles cosechando el 24% de los votos, cinco puntos más que en 2019. Son 1.693 votantes más (frente a los 505 del PSOE), una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta la crisis interna de la agrupación local, su enfrentamiento con la dirección regional del partido, que hasta enero estuvieron sin candidato a la alcaldía y también, los buenos resultados de Miguel Valdés.

Sin castigo a Guardiola

Que los votantes emeritenses del PP no han castigado a María Guardiola se evidencia también en los resultados que el partido ha obtenido en la ciudad en clave autonómica. El PSOE ha ganado también en las elecciones a la Asamblea de Extremadura, pero el respaldo en este caso ha sido menor que en las municipales y de hecho, han perdido apoyos con respecto a 2019: si entonces Guillermo Fernández Vara logró 13.133 votos en Mérida (46,9%), ahora se ha quedado en 12.278 (42%), casi cinco puntos menos. En el PP sin embargo, la situación es la contraria: de los 4.897 votos de José Antonio Monago (17,5%) en 2019 se ha pasado a 9.352 (32%) para María Guardiola.

«Hemos crecido en votos y en un concejal, y eso es fruto del trabajo, el esfuerzo y la constancia», dice Rodríguez Osuna

¿Quiere decir esto que hay emeritenses que han votado a Rodríguez Osuna para la alcaldía y a María Guardiola para la Junta? Posiblemente sí, y en este resultado puede haber influido el descalabro de Ciudadanos (Cs). La formación naranja, que ha perdido sus tres ediles y se queda fuera de la corporación, ha pasado de 4.183 votos en la Asamblea de Extremadura a solo 363 en estos comicios.

Vox, la otra gran sorpresa de la noche electoral en Extremadura, tampoco obtuvo malos resultados en Mérida: Marta Garrido mantiene sus dos concejales, pero han logrado 651 votos más que en las anteriores elecciones y con un respaldo del 8% (dos puntos más) pasa de cuarta a tercera fuerza política en el pleno del Ayuntamiento de Mérida.

La otra formación que ha obtenido representación municipal, Unidas por Mérida, ha logrado apenas 451 votos (frente a los 3.831 de hace cuatro años) y mantiene un concejal, que será Oscar Fernández Moruno (IU).

Osuna, satisfecho

Como no podía ser de otra manera, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha valorado este lunes los resultados obtenidos por su equipo de forma muy positiva. «Hemos crecido en votos y en un concejal, y eso es fruto del trabajo, el esfuerzo y la constancia», apuntó en declaraciones a este diario. Rodríguez Osuna consideró que los datos del PSOE han sido «muy buenos», también por la subida de la participación, aunque en clave regional reconoció que «parece que ha habido una influencia de la situación a nivel nacional».

«La polarización del voto, el tsunami nacional, ha podido influir en alguna parte electoral que no hayan sabido valorar el esfuerzo y el trabajo», reconoció el primer edil. Pero en cualquier caso, Rodríguez Osuna recuerda que el PSOE es el partido más votado en Extremadura. «Somos el partido más votado, el que más ayuntamientos tiene en Extremadura y mantenemos las dos diputaciones», incidió.

Así las cosas, y a la espera del 17 de junio que se constituya la nueva corporación, en Mérida la legislatura se presenta «intensa». «Tenemos un montón de proyectos, no hemos parado y casi no nos ha dado tiempo ni a respirar ni a saborear la victoria», afirma el primer edil.

Valdés, el otro triunfador en Mérida

Lleva más de 30 años en política, pero nunca las mieles del éxito le habían sabido tan dulces como ahora. Porque sin duda, Miguel Valdés ha sido el otro gran triunfador del 28M en Mérida. Tras el choque con María Guardiola, que le desechó como candidato del PP a la alcaldía, optó por presentarse con su propio partido, XMérida. En apenas dos meses ha logrado el apoyo de «2.103 almas» a las que han sido «capaces de convencer» y que les han valido para irrumpir con dos concejales en el ayuntamiento de la capital autonómica.

Dice que ni siquiera ellos son todavía conscientes de la hazaña, teniendo en cuenta que se trata de un partido independiente y sin recursos frente a las maquinarias «dopadas y siempre engrasadas» del PSOE y el PP. «Hemos adelantado incluso a un partido nacional, Podemos-IU. Eso tiene mucho mérito. El triunfador sin duda ha sido el PSOE, pero nosotros podemos estar muy orgullosos», dice.

¿Aspira a convertirse en el verdadero líder de la oposición? «Es cierto que durante estos cuatro años no ha habido oposición en Mérida y que los candidatos del PP y Vox ahora se van a la Asamblea. A mí como emeritense no me parece bien aunque sea legal y se puedan hacer perfectamente las dos cosas. Se está más calentito al amparo de lo que allí se gana, pero nosotros hemos entrado para devolverle a Mérida lo que nos ha dado y lo que está claro es que vamos a hacer oposición», responde un Valdés convencido. Entre sus primeras propuestas, un trato y medios dignos para la oposición.