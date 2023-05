Susto con final feliz en la Joyería Ortiz de Mérida. El establecimiento ha podido recuperar varias mantas de collares de oro y plata que uno de sus distribuidores perdió en la calle, y que en conjunto están valorados en más de 8.000 euros. Una pareja de turistas se los encontró en la calle Almendralejo y los entregó a la Policía Local, que ya los ha devuelto a la joyería.

Se trata de 41 collares de oro valorados en unos 5.000 euros y 380 collares de plata de distinto tipo y valor que en total sumarían otros 3.000 euros. Y aunque de menor cuantía, aún faltan otras dos mantas que no se han recuperado: una con género de plata chapada en oro y otra de artículos como caucho, valoradas entre 600 y 800 euros.

"Nos llevamos un buen susto, y menos mal que ahora los viajantes no llevan mucho oro porque está muy caro", reconoce Juan Antonio Ortiz, propietario desde hace más de 23 años de la joyería que lleva su nombre, ubicada en la calle Delgado Valencia. El distribuidor es de Córdoba y lleva trabajando con él prácticamente desde que abrió el negocio. Todo ocurrió ayer minutos antes de las dos de la tarde.

El distribuidor entró en la joyería y la mujer de Juan Antonio le pidió unas piezas para una pulsera de plata en concreto, por lo que tuvo que regresar al coche para cogerlas. Al volver a entrar en el establecimiento, la maleta en la que transportaba el género se abrió cuando pasaba por el umbral y se le cayó todo. Al recoger la mercancía, fue cuando el hombre se dio cuenta de que le faltaban varias mantas.

Denuncia a la policía local

"Se puso muy nervioso. Hicimos una nueva revisión, pero le faltaban bastantes cosas, así que decidió ir corriendo al coche por si se le había caído por el camino", cuenta Juan Antonio. El vehículo estaba aparcado en la calle Almendralejo, apenas a unos metros de distancia, pero no encontró nada.

La tensión fue en aumento y entonces decidieron llamar a la Policía Local para poner la denuncia, aunque no les dieron muchas esperanzas. "Nos dijeron que eso es como cuando se pierde una cartera, que si alguien no lo llevaba a objetos perdidos no podían hacer nada", cuenta Juan Antonio.

Pero no había colgado aún el teléfono cuando se hizo el milagro: una pareja de turistas entró en comisaría con las joyas. Las habían encontrado en la calle, en las traseras del Parador, por lo que todo indica que se le cayeron al distribuidor cuando se bajó del coche porque la maleta estaba mal cerrada. Se pudo constatar que se trataba de cinco mantas que contenían diferentes joyas que coincidían con la descripción de la denuncia.

Aún faltan por recuperar otras dos mantas y dado que se trata de las de menor valor, Juan Antonio cree que tal vez se cayeron en otro punto del recorrido y que otras personas las han encontrado. "Si es así hacemos un llamamiento para que las devuelvan", afirma el joyero, que indica además que pese a que pueda pensarse que las piezas son de oro, en realidad son de plata chapada.