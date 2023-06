Tengo que decirle a María Guardiola, si se deja, que uno de los objetivos de legislatura podría ser prohibir por ley, en Extremadura, las felicitaciones colectivas por wasap porque anda que no ha recibido ella estos días cantidad de mensajes de enhorabuena que vete a saber tú cómo terminan. Pero no es de ese tipo de mensajes los que considero eliminables, que también, sino las felicitaciones, o las condolencias, colectivas por grupos de wasap, ora cumpleaños, ora decesos, y, en concreto, los grupos que no son familiares ni de amigos cercanos sino los de tipo asociativo, profesional o laboral. Estos últimos son peligrosos. De acuerdo con que wasap (o WhatsApp) es una herramienta de comunicación muy popular, plataforma óptima para gandules que quieran felicitar los cumpleaños de forma rápida y sencilla. Pero, verán, existe una especie de mentalidad utilitaria en el uso de ese instrumento que cambia las reglas de juego del comportamiento cívico. Así, suena tremendo.

Para contrarrestar habría que ir contra el utilitarismo y la velocidad, esa que nos impele a felicitar cuanto antes y sin pensar, esa para la que la lentitud y la calma son un estorbo. Decía Antonio Machado: «Despacito y buena letra:/el hacer las cosas bien/importa más que el hacerlas», pero el poeta quedaría anonadado ante la urgencia de la tecnología, el comer, el consumir, el informarse… Despacito, felicitar despacio, que una llamada implica dedicar tiempo, cariño y ligero esfuerzo. Y eso se agradece más que los consabidos emoticonos, despacito significa poner la calidad por encima de la cantidad, la cercanía, el dedicar segundos y minutos en vez de contarlos, dedicar tiempo y energía a lo que importa, hacerlo lo mejor y no lo más rápido posible. Pues sí, que quieren que les diga, recomiendo abandonar, por innecesarias, las fórmulas de cortesía en wasap y correos electrónicos, por agradecidas que parezcan, plantar cara a este cumplo y miento recordando que lo humano es su manera de crear afecto. Esto no se puede medir con números. Y las prisas son incompatibles con ello. No me cumplan y mientan, por favor.