El ayuntamiento volverá a licitar la redacción del proyecto del nuevo museo

El Ayuntamiento de Mérida no tira la toalla y apuesta por un plan ‘b’ para que pueda ser una realidad el nuevo museo de historia de la ciudad en el edificio del antiguo Mercado de Calatrava. Cabe recordar que la licitación para acometer este proyecto ha quedado desierta porque no se ha recibido ninguna oferta, tal y como avanzó este diario el pasado martes. La portavoz del Gobierno municipal en funciones, Carmen Yáñez, considera que el motivo de que la licitación no haya despertado el interés de las empresas responde a que se sacaron de manera conjunta la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, por ello, la idea ahora es iniciar un nuevo concurso público, pero de forma separada.

En concreto, la delegada informa de que la próxima semana saldrá a licitación el contrato para redactar el proyecto y, una vez finalizado este, se procedería a licitar los trabajos de construcción propiamente dichos. «Lo sacamos todo a la vez entendiendo que sería más viable porque así también se acortaban los plazos», explica. En cualquier caso, detalla que la obra tiene de plazo para estar finalizada hasta octubre de 2025, ya que es el tiempo disponible para justificar los tres millones de euros recibidos en el marco de una subvención directa del Gobierno central a las Ciudades Patrimonio a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El contrato inicial contemplaba por una parte la redacción del proyecto y por otra la reforma, con un plazo de ejecución de dos y 18 meses, respectivamente (20 en total). La previsión era que las obras pudieran comenzar en el segundo semestre del año, por lo que habrá que ver si se puede cumplir con este plazo. El museo está concebido como una plaza pública con espacios para usos culturales y lúdicos, además, contará con varias salas con un recorrido por los dos mil años de Mérida y una terraza para uso multidisciplinar. Lo gestionará el Consorcio de la Ciudad Monumental para que lo incluya en la oferta turística.