Las personas sordas reclamaron en Mérida más intérpretes

Representantes de la Asociación de Personas Sordas de Mérida reivindicaron ayer (Día Nacional de la Lengua de Signos) frente al ayuntamiento, una mayor presencia de intérpretes en los centros públicos y educativos, así como que el Gobierno cumpla con su «compromiso» con esta comunidad mediante la aprobación «con urgencia» del reglamento de desarrollo de la Ley 27/2007.

De esta forma lo indicó la secretaria de la Asociación de Personas Sordas de Mérida, Sonia Freijeiro, en respuesta a preguntas de los medios tras la lectura del manifiesto, al que asistieron el alcalde en funciones, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Diversidad Funcional e Inclusión en funciones, Susana Fajardo.

Por su parte, el primer edil en funciones destacó que el está presente en el apoyo "constante" que las asociaciones locales y regionales de este tipo prestan en la ciudad. Así, Rodríguez señaló que en todas las actividades y en los plenos institucionales "hay intérprete de lengua de signos" y que en aquellos eventos en los que no hay, se actúa bajo demanda, siendo la última de ellas en Emérita Lvdica.

Asimismo, en propuestas del certamen Stone&Music y en el Festival Internacional de Teatro Clásico se ha contado con bucle magnético y con "nuevas tecnologías" que han permitido que las personas sordas puedan "vivir y disfrutar las experiencias como el resto de los vecinos".

El regidor también recordó que se está realizando una reforma estructural de "muchos" edificios públicos para que aquellos que no tuvieran bucle magnético lo tengan, ya que están convencidos que "la integración real no será efectiva" si no se disponen de los recursos y los medios en todos los espacios públicos.