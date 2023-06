Alfonso Valadés: la base de datos del Mérida AD

Alfonso Valadés y los números -o los números y Alfonso Valadés- van en el mismo saco. Este emeritense de 65 años, es toda una base de datos en lo que se refiere a la afición por el equipo de su ciudad, la estadística y el fútbol en general. Considera que el Mérida AD es su religión. Y, además de recordar con precisión los acontecimientos, rememora fechas específicas de lo que ocurre, con gran detalle. Las alineaciones de los equipos regionales, españoles y europeos, el historial de los goles marcados, títulos conseguidos, entrenadores, presidentes... «No tengo que repasar para nada, me queda grabado en la memoria y lo recuerdo de forma inmediata. En muchos casos, incluso, porque he disfrutando de esos partidos», comenta a este diario.

¿Reconocería a todos los jugadores de la historia del Mérida? «De los 70 para aquí fallaría pocos. De los que he visto jugar, diría que casi ninguno. De siempre me gustó tomar datos de las temporadas. La gente que me conoce muestra su interés, algunos me preguntan, pero en ningún momento he buscado notoriedad con esto», señala.

Y en las comidas y cenas con sus amigos en él se centran las cuestiones. «Es gente que vive mucho el fútbol y salen temas deportivos. Siempre nos remitimos a hechos históricos porque saben de mi facilidad. Antes, muchos me preguntaban y seguidamente miraban en internet para comprobar. Ahora no lo dudan», destaca Alfonso Valadés con una carcajada.

Consciente de que en más de una ocasión su «don» ha causado entre admiración y extrañeza, lo lleva con humor, que por algo su cerebro guarda la memoria de todo un club.