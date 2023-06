No es lo mismo que te pongan un buen pincho o no. Para muchos esa es precisamente la diferencia entre elegir un establecimiento u otro. Así que, para los que el aperitivo es una condición imprescindible, es hora de descubrir esta deliciosa ruta de tapas por Mérida. La capital extremeña esconde en sus barrios numerosos tesoros gastronómicos por descubrir. Sitios dignos de mención, sin excepción, en los que cuentan con bares que merecen una (o más) visitas. A buen seguro no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Lo bien que sabe la ciudad...

Si hay un lugar por excelencia donde la tapa gratis es la reina ese es la Cervecería Baltasar, ubicado en la avenida Juan Carlos I (zona de La Antigua). Allí, con la primera consumición ya empieza el festival. Te ponen morros en salsa, orejitas y mollejas. Esto solo para empezar. Pero no pienses que si pides otra bebida te quedas con ganas de más. ¡Qué va! En este caso le toca el turno a las alitas de pollo, croquetas y empanadillas. Y si continúas, luego vendrán las patatas alioli, ensaladilla... y así sucesivamente. Porque no escatiman en pinchos. Y es así desde 1977. «La gran mayoría de los clientes son muy fieles», cuenta José María Fernández, que ofrece una comida casera y productos de mucha calidad. Todo está para chuparse los dedos. Tomarse algo en la maravillosa plaza de España ya es de por sí un auténtico lujo, pero si encima el cliente lo hace degustando los ricos pinchos que El Pestorejo ofrece, la experiencia es ya redonda. Porque aquí la cortesía la llevan por bandera y siempre obsequian con algo bueno que llevarse a la boca. Puede ser la careta del cerdo con unas patatas fritas, unas salchichas o unos choricillos, entre otras opciones que conquistarán al comensal. «La mejor publicidad de la casa, sus clientes», señala Jorge Vidal Mora, encargado de este emblemático establecimiento. Otro de los más concurridos es la Taberna Costillares, en la calle Berzocana. Su ambiente taurino, su cercana localización al Templo de Diana y sus sabrosos embutidos ibéricos cautivan a sus clientes. Con la consumición se puede disfrutar de opciones frías y en caliente. Jamón, salchichón, queso, carne en salsa, callos, rabo de toro... son solo algunas de las opciones. Una primera prueba dan ganas de comer una segunda y salir con el estómago feliz. «El mejor pincho es tratar bien al cliente», apunta Vicente Gallardo.