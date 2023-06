Gran capital del Imperio Romano, a orillas del Guadiana, cuna del Albarregas, Mérida es la Madrid de Extremadura, el centro administrativo y político de la región, donde se deciden las leyes y se construye el futuro. Lo explica el alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Osuna cuando se le pregunta por los beneficios que supone para la ciudad esta posición estratégica: «Mérida junto a Santiago de Compostela son las dos únicas ciudades españolas que no son capitales de provincia y es una singularidad que las hace especiales».

El regidor recuerda que Mérida está acogida a la Ley de Grandes Ciudades y en esa relación con capital autonómica y sede de las instituciones y de la autonomía «cobra esa especial similitud que tenemos con urbes como Madrid o Sevilla, que son también sede de instituciones».

¿Y en cuanto a las ventajas? El primer edil no lo duda: «Muchísimas; son miles de personas las que vienen a realizar trámites y que participan en la vida administrativa o política. Aquí están parte de las sedes de todos los medios de comunicación, y eso habla de la importancia que se adquiere siendo una capital regional. También somos sede de las manifestaciones; es una cosa que pasa en Madrid y que no desmerece a la capital de España, igual que no desmerece que haya aquí concentraciones de colectivos que reivindican la mejora de las condiciones de su vida. En definitiva, creo que el gran cambio que ha tenido esta ciudad ha sido su nombramiento como capital autonómica», manifiesta.

Osuna insiste en que «lo que ha querido Mérida es ser la segunda ciudad de todos los extremeños, que cada uno de ellos, sean de donde sean, también se sientan de Mérida, que nadie se sienta extraño en esta tierra, que ha sido históricamente una tierra de acogida y que, por cierto, con ese nombramiento vuelve a colocarse en su lugar histórico». No en vano ya fue capital del de Luisitania, la más extensa del Imperio Romano, «de hecho la actual Lisboa dependía administrativamente de Augusta Emérita. Además esta ciudad fue fundada por el más grande de los emperadores del Imperio, que fue Octavio Augusto. Todo eso hizo que luego fuera, entre otras cosas capital visigoda, de las Españas o del Reino de León y de una de las provincias del islam», destaca.

Y es que con la designación de Mérida, en el año 1983, como capital de la comunidad autónoma de Extremadura, la ciudad se desarrolló de un modo exponencial. El municipio atrapa todas las miradas. En primer lugar de los arqueólogos que a día de hoy trabajan para sacar de las profundidades su inmenso legado, algo que le valió a la localidad la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en diciembre de 1993.

Otro golpe de efecto llegó en 1994, cuando se constituyó la archidiócesis de Mérida-Badajoz, recuperándose así la antigua sede metropolitana emeritense y devolviendo la dignidad catedralicia al templo de Santa María la Mayor. En este contexto, la ciudad está experimentado un crecimiento constatado del mercado turístico, tanto nacional como internacional. Los visitantes acuden a Mérida, que es la capital extremeña, como Madrid es la capital de España. Todos atraídos por su gastronomía y sus monumentos: Mérida, para no perdérsela.