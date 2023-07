¿Cuál es su función en la obra?

Al ser el director, mi función ha sido la de orquestar todas las voces que iban surgiendo durante el proceso creativo y también, desde un profundo respeto a Aristófanes y a cómo se hacía la comedia entonces, incluir algo que me ha costado mucho como es citar a la actualidad. Todo eso está en esta versión como algo inusual en mi obra, ya que siempre suelo alejarme mucho de la realidad.

P: ¿Cómo ha sido hacer esta obra tan representativa de las mujeres?

R: Cuando me encargaron esta obra no me sentía con el derecho de hablar de las mujeres sin contar con ellas. Por eso le pedí a la productora que hiciéramos dos talleres para que ellas pudieran expresarse, contar sus miedos y que su voz estuviese muy presente. Ha sido un trabajo en el que la opinión de ellas ha sido nuclear.

P: ¿Qué ha sentido al volver al Teatro de Mérida?

R: Todo el mundo me pregunta si me da miedo, respeto y realmente a mí lo que me da es alegría. Hay teatros de ahora que me imponen mucho más porque no están tan bien diseñados. La energía no confluye de la manera en la que lo hace aquí. Sales al escenario y todo apunta hacia ti, el público al aire libre, la luna, las piedras de entonces… Hay algo que se respira aquí que es único.

P: Han incluido una valoración in situ del público, ¿cómo llegaron a esa idea?

R: Me gusta mucho el teatro griego y quería importar esa idea suya de catarsis, de no poder decidir quién tiene la razón en la función. Quiero respetar totalmente el teatro clásico, pero también hacer que el espectador se posicione. Así, mostramos la vida de estas seis mujeres y sus decisiones y, después de la obra, el público señalará en directo si está a favor o en contra. Es importante para mí en este tema de las mujeres poner el foco de una manera activa y pasar a la acción.

P: ¿Cómo tiene que ir preparado el espectador para ver esta obra?

R: El espectador debe ir abierto a la sorpresa y a la posibilidad de que se sientan identificados, hombres y mujeres, con algunos de los personajes. Creo que va a unir y a dividir a la vez al público porque van a verse reflejados según sus propias personalidades.