Mérida: "Hoy no podremos ir a la Charca a bañarnos, pero estamos donde tenemos que estar: votando"

En el colegio Trajano de Mérida todavía cuelgan de sus aulas palomas de la paz de mil colores hechas por los alumnos. Hoy, sus pupitres han servido para instalar las mesas electorales en una jornada de mañana donde el clima ha acompañado. Aún así, el ayuntamiento emeritense se ha encargado de colocar refrigeración y botellas de agua para hacer más llevadero este domingo de elecciones generales. Una agente del Cuerpo Nacional de Policía está a la entrada. Su turno termina a las cuatro de la tarde. "Normalidad absoluta", ha comentado a El Periódico Extremadura.

Son las doce del mediodía y uno de los miembros de una de las mesas electorales habla de participación "notoria y fluida. No para de llegar gente", ha asegurado mientras atiende a una larga cola de electores. "Nos ha tocado, no queda otra más que estar aquí", ha apuntado. Entre esa cola se encuentra Andrés Sánchez Santano, que acaba de llegar de Isla Cristina: "No opté por el voto por correo, pero hay que venir a votar", ha indicado a la vez que sujeta a su perro con la correa. Respira aliviado al comprobar el termómetro: "Cuando volvía de Huelva, al entrar en la ciudad he sacado la mano por la ventanilla y me he dicho: Pues no hace tanto calor, para lo que suele hacer aquí".

María del Mar Fuentes Sendín también ha esccogido el horario de mañana para ejercer su derecho al voto. Mientras mete la papeleta en el sobre ha dicho con rotundidad: "A mí no me fastidia nada, porque estoy estudiando, estoy en el paro. Y no me fastidia -ha insistido- porque no tengo dinero para irme de vacaciones. Además, para mí esto es una fiesta. Solamente lo podemos hacer una vez cada cuatro años, que deberíamos hacerlo cada años. Tampoco hace calor. Las cosas caen donde caen y como caen. Hay que votar", ha concuído Fuentes con un sonrisa.

A punto de entar a votar otro vecino atiende a este rotativo: "Me llamo Ciriaco Ramírez Molina, 'pa' servirle a Dios y a usted". ¿Cómo está yendo la jornada? "¿Cómo va a ir?, estamos aquí. En vez de estar bañándonos en la Charca estamos aquí; estamos cumpliendo con nuestra obligación", ha respondido. ¿Y no es un poco faena? "No, no, al revés. Hay que cumplir cuando te digan y punto en paz".

Y es que Mérida está viviendo un domingo intenso en los colegios, pero también en la calle, donde el turismo sigue siendo un atractivo para decenas de personas que han llegado a la capital autonómica con los deberes hechos, es decir, votando por correo. Es el caso de Guillermo de Blas y Paula Pérez, que vienen de Madrid. Están pasando el fin de semana, disfrutando de la localidad y, esta noche, del Festival de Teatro Romano (verán 'Pandataria', un grito a la diversidad y al amor, dirigida por Chevi Muraday y con Cayetana Guillén Cuervo en el reparto). "Mérida tiene su encanto, mucho patrimonio, aunque es una lástima que hoy esté cerrado el Museo Nacional de Arte Romano. Queremos ver la exposición visigoda", han contado a su paso por la emblemática calle del Teatro.

Metros más allá los miembros de un campo de voluntariado internacional se fotografían juntos. Son figurantes de 'Arcanienses', una obra de teatro que pondrán en escena la semana que viene en el Templo de Diana. Vienen de diversos puntos de España y de otros países: Navarra, Galicia, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Castila León... entre ellos Carlos Pichaco, que viene de Cádiz. donde ejerce como profesor y que ha votado por correo. No es el caso de Manuel Benito, que es de Tudela, porque el campo empezaba el día 16 y el voto no le llegó a tiempo.