Policías con placa de rock en Mérida

Juan Antonio Casado (vocalista y guitarra) y Juan Pedro Blanco (bajista y coros) aseguran que su vocación es compartida. Y su profesión también. Estos dos buenos amigos compaginan su trabajo como policías locales de Mérida con su proyecto más personal: un grupo de música que recibe el nombre de Darkness Bizarre. Tras hablar con ellos automáticamente uno le da vueltas a la cabeza, barajando dos opciones: o bien pensamos en lo mal que gestionamos nuestro tiempo, o, por otro lado, tratamos de asimilar la gran capacidad que tienen estos dos emeritenses para distribuir el suyo. Agentes, compositores, ensayan dos veces por semana con el resto de la banda (Esther García marca el ritmo con su batería y Eduardo Rodríguez encadena melodías con su guitarra), y además son miembros de la Asociación Músico-Cultural ‘Música es vida Extremadura’.

Casado y Blanco sacan tiempo para todo. Tocan con gusto y actitud cuando se despojan del uniforme y desenfundan sus instrumentos encima de los escenarios y empiezan a rasgar cuerdas. «Letras en castellano llenas de heavy metal y rock and roll, mucha diversión… Nos lo tomamos muy en serio, no es un simple pasatiempo. Nos encanta que la gente baile y cante con nosotros en los conciertos. Disfrutamos de la música en directo y es un lenguaje universal que une a todas las personas; es el resorte que despierta cualquier clase de sentimientos», explican.

Darkness Bizarre tiene la intención de convertirse en una banda de referencia en la región. La formación del grupo surgió por inercia hace más o menos cuatro años. Desde entonces no han dejado de trabajar para que el proyecto funcione. Lo hacen en equipo, apoyados en una química que según ellos es asombrosa. «Desde el primer día que nos juntamos hubo una sintonía alucinante. Fue un flechazo y ya no quisimos separarnos», afirman. Ya han grabado un disco (The Beginning) y ahora mismo se encuentran horneando nuevos temas. «Algunas veces los arreglos salen solos y otras les damos más vueltas, aunque siempre acabamos completamente convencidos con el resultado. Pasamos más horas juntos que con nuestras familias. A ver, que también nos peleamos como gatos, ¿eh? Tal cual si fuéramos hermanos», indican entre carcajadas.

En el panorama musical, distinguirse de los demás grupos y hacer algo diferente es más complicado de lo que parece, no se rinden. «En la música tienes que ser auténtico y hacer lo que te salga a ti. Si haces lo que está de moda realmente no eres tú», destacan.

Estos dos hombres no son de los que esperan a que la vida los sorprenda. Son de los que ríen y hacen reír; de los que saben ver el lado bueno de las cosas; y de los que siempre están ahí cuando se les necesita. ¿Cuánto reconforta una amistad tan sólida? «Muchísimo, sobre todo en los momentos complicados», finalizan Juan Antonio Casado y Juan Pedro Blanco, dos policías de Mérida con placa de rock.