Los hosteleros dicen que en Mérida el alza de precios es menor que en el resto del país

"Los precios han subido en la región menos que en el resto de España". Es la respuesta de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Extremadura al director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, que pidió prudencia al sector ante la escalada de precios coincidiendo con la llegada de turistas a la capital extremeña a propósito de la cita teatral.

Precisamente, en este colectivo está integada la Asociación de Empresarios del Sector Hostelero de Mérida. Miguel Valdés y Antonio Martínez, representantes de la misma, aseguran que esta cuestión "está haciendo muchísimo daño al sector". Añaden que, "por desgracia", se han visto obligado a alzar los precios "debido al coste desproporcionado de los recursos energéticos".

En este sentido, indican que también los proveedores han aplicado un incremento a sus productos, "por lo que evidentemente, aunque de forma menos intensa, nos hemos visto también obligados a subirlos". A ello, añaden "la gran subida que ha supuesto al sector los sueldos y salarios de nuestros trabajadores, camareros, cocineros, personal de limpieza y un largo etcétera".

Apuntan que esa es "la realidad de nuestra región y de nuestro país" y dicen no entender que "se nos estén linchando como si fuésemos ahora los malos de la película cuando realmente muchos compañeros están cerrando sus locales debido a que es imposible rentabilizar nuestros negocios".

Insisten en que todo ello se debe a la subida de costes y aseveran que "el cliente no gasta como antes ya que sus sueldos no han subido tanto como el coste de la vida, ni el coste de los productos de primera necesidad". Hablan del caso concreto de Mérida y consideran que la ciudad "no es precisamente una zona que haya experimentado un gran cambio o subida de precios".

Y sentencian: "Ojalá a Mérida viniesen clientes de mayor potencial económico y que esto suponga un crecimiento para la ciudad". Además, consideran que al turista de Madrid, principal cliente de la ciudad, "no le supone ese esfuerzo que indican en algunos foros y comentarios de medios periodísticos", puesto que su nivel de ingresos en mayor.

Hablan de "lo mal que lo estamos pasando muchos empresarios" y sentencian: "Por ser Extremadura no significa que debamos tener precios más bajos que en otras regiones". Y concluyen: "Por favor unámonos todos y conseguiremos crecer turísticamente frente a otras comunidades".