Super Mario Bros toma Mérida

Igual que un buen libro, canción o película, es posible volver a disfrutar un videojuego sin importar cuándo se hizo. Por eso, no es de extrañar la pasión de Carlos León por el retro-gaming. Se presenta como un chico friki y de 42 años. Su universo de ficción tiene mucho que ver con Mario Bros porque este clásico es una de sus fuentes de inspiración. «Desde pequeño me encantó la temática del juego y me fascina toda la saga, con la que crecí. También me gusta un montón Sonic, Star Wars, Los cazafantasmas, Marvel y Parque Jurásico», explica a El Periódico Extremadura este vecino de la céntrica calle Cervantes, que ha puesto en la fachada de su casa un llamativo guiño al fontanero virtual más famoso del mundo. Todos cuantos pasan cerca de su hogar se asombran con el decorado (ladrillos, plantas carnívoras, Super Mario...).

Mérida tiene de todo para llamar la atención de los turistas. Monumentos, gastronomía… y el mural de Nitendo, un símbolo añadido que causa furor más allá de la anécdota local. Es una afición que ha cultivado siempre y que compagina con su trabajo de distribución de madera y otros derivados. De hecho, en el interior de su vivienda atesora una colección de consolas y también ambienta las estancias del domicilio con algún detalle más que interesante. Aunque no queda ahí la cosa. Si a la película sobre dinosaurios de Steven Spielberg le pones ruedas en la capital extremeña aparece su coche. «Le hice unos arañazos simulando el zarpazo de un velociraptor», señala entre risas. A los 18 años, Carlos ya estaba trabajando en la prestigiosa empresa que fundó su abuelo Paco (Maderas León). El primer sueldo, 30.000 pesetas, se lo gastó casi íntegro en comprar la Sega Saturn en el Continente. «Fue uno de los días más felices de mi vida», manifiesta. Al preguntarle con qué consola se quedaría, nos esperen una larga reflexión antes de la respuesta, ya que no tardó en decidirse: «Me quedaría con la primera que tuve, porque me identifico mucho con ella. Aunque le mentiría si le dijera que no siento devoción por Nintendo y las máquinas arcade». La intención de León es la de expandir su universo. El ‘Licen’ se viste de Star Wars en Cáceres