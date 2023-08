Una mochila llena de esperanza

Tres directores, tres, tiene esta obra. Concha Rodríguez, de La estampa teatro; y Ángeles Vázquez y Juan Antonio Moreno, de Albadulake. ‘El regalo de Zeus’ despide el Festival de Mérida hasta el año que viene. La estampa cumple 30 años. Albadulake, 21. La estampa es teatro de texto. Albadulake nació, lo cuentan ellos mismos, para «desarrollar una visión de espectáculo abierta, sin texto, dinámica donde el movimiento, la música y los juegos son los protagonistas».

Ya saben si me han leído más, pero lo recuerdo, que esta página se escribe con los únicos datos del ensayo general, así que, a veces, más a menudo de lo que me gustaría, todo parecido con la realidad es pura coincidencia, porque, con tres escenas, descubres que sabes muy poco.

Sabemos que hay mapping. Sabemos que hay circo. Sabemos que se han inspirado en la época dorada de Hollywood. Sabemos que, en el escenario, estará, por ejemplo, Emma Ozores, que ha venido a Mérida en varias ocasiones ya. Emma Ozores pertenece a una de esas sagas míticas de actores y directores españoles. Su padre era Antonio Ozores, pero su abuelo era Mariano Ozores Francés, a quien su padre quiso apartar del artisteo haciéndole trabajar en banca, sin conseguirlo, porque lo del muchacho era vocacional. Se casó con Luisa Puchol, que a los 13 años debutaba en el Teatro de la Zarzuela.

Supongo que, cuando naces en una familia con esta profesión, te parece mucho más fácil dedicarte a esto. Quiero ser actor o quiero ser payasa son frases que dan mucho miedo aún.

Juan Meseguer (con una s o con dos, que de todas las maneras lo he encontrado), que interpreta a un Zeus desmemoriado y gamberro, según nos ha prometido, es historia viva del teatro y ha trabajado con José Tamayo (varias veces), Juan Antonio Hormigón, Francisco Nieva, Miguel Narros, José Luis Gómez, Lluís Pasqual, Nuria Espert, Stavros Doufexis, César Oliva, José Luis Alonso de Santos, Manuel Canseco, José Carlos Plaza, Denis Rafter, Ana Diosdado, nuestro Juan Margallo, Helena Pimenta, Eduardo Vasco, y muchos otros. Es maravilloso oírle hablar, con esa voz que sabe ser dulce y poderosa, a veces a la vez.

Y sale Dora, la exploradora. Las periodistas con hijos (somos mujeres casi todas las que cubrimos el Festival de Mérida y nos reunimos en los ensayos) salieron cantando «mochila, mochila». No he visto correlato alguno en internet entre Dora y Pandora, pero no me voy a ver una serie de dibujos animados para niños de tres años, que mi tiempo es finito. Pongamos que Dora la exploradora es Pandora en realidad. Si buscas «Pandora» en Google te sale una marca de pulseras, porque el capitalismo era esto: si quieres una pulsera con no sé cuántos colgantes, resulta que puedes llevar 600 euros en la muñeca. Mareada me hallo.

Solo cuando se está acabando la página, sale nuestra Pandora. Con ella nos enseñaban, a las niñas, que no debemos ser curiosas y que ser cotilla es malo. Menos mal que luego una crece y se da cuenta de que la curiosidad es la base del conocimiento (y esto, por qué habrá ocurrido) y que, si no eres cotilla, es que la vida de la gente no te interesa y la gente no te interesa. Ojo, una cosa es el cotilleo y otra la maledicencia, que a menudo se confunden.

Pandora, digo, fue la primera mujer, como Eva en el Cristianismo. Como Eva, es causante de todas las desgracias del mundo. Miren, de verdad, yo no sé qué demonios pasó entre los seres primeros a lo largo de la vida para que un género sometiera al otro sistemáticamente en la inmensa mayoría de las culturas, pero los mitos ya resultan muy cansinos. Y hace calor y yo, con el calor, soy una persona irritable y a la que se le agota la paciencia en dos segundos. Tampoco es que tenga mucha. Pandora, ya lo saben, abrió la caja (antes era una jarra) que le entregaron los dioses con todos los males de la tierra. Por supuesto, por allí estaba Prometeo, un señor al que la humanidad le debe el progreso, porque nos dio el fuego. Zeus, que es así, ordenó que Hefesto hiciera, con arcilla, una doncella semejante a las diosas: Afrodita le otorgó gracia; Atenea, el dominio de las artes; las Gracias y las Horas la colmaron de bienes y dones. Pero a Hermes le encargó transformarla en una mujer mentirosa, seductora y de carácter inconstante, porque, por supuesto, ningún hombre ha mentido alguna vez, ni ha usado artes o poder para irse a la cama con alguien y son coherentes emocionalmente en todos los momentos de su vida. No como nosotras, que somos unas histéricas. Pandora es la culpable de que el hombre se tenga que casar y vivir en la penuria por tener que compartir sus días con un ser inferior.

Ella también se casa, con Epimeteo y tienen una hija, Pirra, esposa de Deucalión. Él, en ‘El regalo de Zeus’, sueña con ir a Marte y volver «convertido en héroe». Ella, «es exploradora y sueña con escarbar y rescatar del olvido la historia que nos sustenta y vivir plácidamente en la joroba de nuestra madre Tierra». Hablamos del planeta, de ecología y de la mujer. ¿Recuperaremos la esperanza? Lo sabremos estos días, hasta este dominingo.