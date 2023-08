Soldador, camionero y entrenador de porteros en Mérida

Juan Trejo (Mérida, 1941) es un hombre de retos. Se dedicó a despertar y perfeccionar los reflejos de gatos de varias generaciones de porteros y porteras emeritenses, pero quien les entrenó también podría haber logrado que los jóvenes aprendieran a que no les temblara el pulso cortando piezas de metal, ni se le pasasen por alto ningún detalle de la carretera desde su experiencia como soldador y camionero. Porque cuando uno es guardameta, igual que cuando uno está al volante o con las herramientas para soldar, está solo. A lo largo de su trayectoria profesional desempeñó con maestría estas tres ocupaciones y desde hace un tiempo ya disfruta de su merecida jubilación.

Él se muestra muy «satisfecho» por el tiempo recorrido y añade con una sonrisa que «fue muy feliz en los tres trabajos, pero mucho antes también he sido arquero guardando los palos de distintos equipos extremeños». Todo el mundo confía en ellos. O debería. «Además de entrenarse con el resto, un guardameta tiene sus particularidades. Hay que trabajar la flexibilidad, la rapidez y los reflejos», cuenta. En el apartado técnico, claro está que las necesidades de los metas son otras. «A mayor preparación técnica, más resultados», comenta.

Su labor se centraba en las categorías inferiores. Y Juan desvela algunas de las claves que según considera marcan la labor de un preparador de porteros: trabajo físico, técnico y psicológico. Entre sus porteros favoritos no duda en elegir a Cata Coll y Courtois. Y si ha de optar entre los históricos, la lista incluye a Casillas, Buffon, Oliver Kahn, Cañizares y Víctor Valdés. «Hay buen nivel de porteros en la Liga española y en nuestra región», manifiesta Trejo, que reconoce que una vez «me picó el gusanillo» del fútbol, no puede parar. «Me gustaba preparar a los muchachos y sacar lo mejor de ellos. Control, visión de conjunto y responsabilidad», resalta.

Aunque prefiera diferenciar entre sus quehaceres profesionales a los que se dedicó en cuerpo y alma, reconoce que hay mucho en común entre ellos. E incide, de nuevo, en el control mental. «¿Cómo reacciona un portero ante un gol? Pues hay que sobreponerse, olvidarse de esa última jugada y pensar en seguir centrado en lo que queda de partido», concluye este mago de la red con un balón entre las manos.