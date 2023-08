Familiares de usuarios de la residencia de mayores El Prado, en Mérida, quieren expresar su malestar «por la ejecución de una rampa laberíntica en la entrada de las instalaciones. Es una vergüenza que hagan obras que no sirvan para la función que fueron elaboradas. Es muy peligrosa y difícil de subir para nuestros seres queridos que poseen movilidad reducida».

Los familiares explican a El Periódico Extremadura que la situación les preocupa mucho. «La rampa es muy estrecha, no pueden subir ni bajar dos sillas de ruedas a la vez, si no tendrían que poner hasta un semáforo. Los abuelitos van con miedo, despacio y con cuidado porque es fácil resbalar. Hay algunos que no se atreven ni siquiera a pasar por ella».

Ante el temor de caídas y la indignación de esta rampa «laberíntica», los familiares no se callan. «Vamos a presentar un escrito con quejas formales al SEPAD para que le den una solución cuanto antes. El jefe de obras nos ha comunicado que las tareas que se están realizando cumplen con la normativa y no se va cambiar nada, pero la realidad es muy distinta y son ya bastantes las quejas presentadas».