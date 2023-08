Andy y Lucas: «Mérida es de visita obligada, por eso nos quedamos tres días aquí»

Si pensamos en referentes musicales españoles nos puede venir unos cuantos a la cabeza, entre ellos se encuentran Andrés Morales y Lucas González, más conocidos como Andy y Lucas. Tras dos décadas de éxito y 11 discos publicados, el dúo gaditano está de vuelta con su nueva gira que aterriza esta noche en la capital extremeña (22.30 horas en la plaza de España). Después de cuatro años sin lanzar nuevo trabajo, pero con más ganas que nunca de ofrecer un espectáculo musical que no pasa de moda. Al otro lado del teléfono, Lucas atiende a El Periódico Extremadura y destaca que tocarán sus canciones más emblemáticas al público emeritense.

¿Qué es lo que más le gusta de Mérida?

Pues mira, lo voy a descubrir ahora. Reconozco que Mérida no es una ciudad que haya disfrutado en mi trayectoria musical. Para todo español esta ciudad debería ser de obligada visita por su historia y porque todo el mundo dice que es muy bonita. Yo me voy a quedar tres días y le preguntaré a la recepción del hotel para que me haga un tour. Creo que desde luego merece la pena visitarla y saber un poco de su historia y también de su gastronomía, que para eso tengo muy buen comer.

¿Qué va a traer Andy y Lucas en su 'show'?

Esta noche va a ser una fortuna. La verdad es que parece que los astros se han alineado porque está siendo una gira bastante masiva y divertida. Yo creo que va a haber un gran público que va desde los niños pequeños hasta las personas mayores.Estamos en el éxodo de nuestra carrera, hemos marcado muchas generaciones con nuestra música y dentro de ese repertorio hay cuatro o cinco canciones que son obligadas 'clasicazos' ya de la historia de la música en España. Hay algunas incluso que parece que las sacamos ayer y fue hace 20 años.

Después de tantos años sobre los escenarios, ¿cómo se consigue seguir sorprendiendo a los fans?

Trabajando. Trabajando y preparando el concierto concienzudamente, interactuar con el público, que eso nos encanta, y también a la misma vez, una banda musica y un espectáculo de música que creo que está a la altura de lo que exige un nombre como Andy y Lucas.

¿Su estilo musical difiere mucho del que tenían en sus comienzos?

Nos hemos ido renovando en algunos aspectos. Hay algunas canciones como la que sacamos en 2018, 'Para que bailes conmigo', que fue medio reggaeton, medio rumba, que la verdad es que funcionó bastante bien. Pero lo que no hemos perdido es nuestro sello, que es lo importante. Aunque en el disco hacemos guiños a otras clases de sonido, sabemos que somos Andy y Lucas y sin estropear el invento que ya sabemos que funciona desde hace 20 años.

¿No se agotan las ideas?

Nos gusta tanto lo que hacemos que estamos todo el día estrujándonos el cerebro. Es más, llevamos un par de años que traemos a una chica que toca el violín, que a más de uno le va a sorprender porque se acopla muy bien a nuestra música.

¿Cómo ven el panorama musical actual?

Lo veo con muchas posibilidades en el aspecto de que hay más vertientes para poder promocionar tu música. Antes solo era el disco. Ahora hay plataformas digitales, las redes sociales, también la televisión ya de por sí. Creo que hay un mercado magnífico para darte a conocer. Aunque es verdad que después hay momentos y modas, y se deben tener en cuenta.

¿Cómo eran sus carpetas del instituto?

Estaban llenas de cromos de futbolistas. Me acuerdo que tenía a Butragueño. Somos futboleros los dos y solíamos poner a algún jugador que estuviera despuntando en aquella época.

¿Queda Andy y Lucas para rato?

Espero que sí, nosotros trabajamos para ello. Lo que queremos es que el público no se canse de nosotros porque, al fin y al cabo, el público es el que nos pone ahí, y sin ellos no somos nadie. La demanda es lo que hace que sigamos con ganas, ilusión y fuerzas. Ahora mismo a día de hoy seguimos cumpliendo con las expectativas porque podemos tener una de las giras más fuertes que hay en España.