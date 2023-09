Los vecinos de la Zona Sur de Mérida, principalmente, pero igualmente otros usuarios, siguen mostrando su malestar e indignación por la prolongación en el tiempo de la avería que mantiene fuera de servicio –desde junio– los dos ascensores que se encuentran ubicados en la entrada del Centro de Salud Obispo Paulo. «Estamos desesperados», indican los pacientes a El Periódico Extremadura.

Los afectados vuelven a denunciar los hechos. Supone una importante deficiencia para que «las personas con alguna limitación de su capacidad de movimiento tengan que realizar un esfuerzo innecesario para ir al médico, así como gente que usa silla de ruedas o que empujan carritos de bebés. Además del propio personal del ambulatorio a la hora de hacer sus tareas», lamentan.

En este sentido, los usuarios señalan que «todavía no hayan arreglado los ascensores parece una auténtica tomadura de pelo y una broma de mal gusto. La situación obliga a personas mayores a subir y bajar las escaleras de varias plantas con las muletas o bastón».

«Han pasado más casi tres meses y no han respondido. Pedimos que arreglen de inmediato la citada carencia del consultorio. Me parece que no es de recibo que estén los elevadores estropeados lleven tanto tiempo así», comentan con resignación.

Sus reiteradas quejas parecen haber caído en un saco roto. «Cada vez que subo a la tercera planta parece que me va a dar un mareo», reprocha una de las pacientes.