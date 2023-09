Gonzalo, el último eslabón de una saga de cangrejeros en Mérida

Cuando Gonzalo Lavado García era un muchacho se dedicó a la venta de mariscos en el antiguo mercado de abastos de Mérida y ayudó a sus padres (Gonzalo e Isabel) con la mítica Gamba, el mejor bar-marisquería que tuvo la capital extremeña entre 1982 y 1996, uno de esos negocios que quedarán para siempre en el recuerdo de los que tuvieron la suerte de disfrutar de su cocina y servicio. Más tarde fue montador de escenarios y ahora es pintor de brocha gorda. El germen de la vocación por los cangrejos, nécoras, centollos, bogavantes, langostinos... comenzó con sus abuelos (Magdalena y Primitivo) que nacieron en Almendralejo.

El aroma que desprendía el género que despachó su progenitor era inconfundible en Emérita Agusta. Durante dos décadas y media fue la ‘banda sonora’ de la céntrica Puerta de la Villa, y a más de un emeritense aún le resulta extraño pasar por esta vía sin recordar su popular sentido del humor y amabilidad. Después de 25 años despachando gambas de Ayamonte (Huelva) y cangrejos de Chiclana de la Frontera (Cádiz), abrió un restaurante. «Yo me crié con mis hermanos en ese establecimiento», rememora Lavado García con una sonrisa sobre el oficio de su padre.

Pero aquí no acaba la historia: «Llegué a compaginar el trabajo en el bar de mis padres con la pintura de paredes, pero las vueltas que da la vida me llevaron a montar escenarios por Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Me lancé y es una etapa llena de anécdotas», explica a El Periódico Extremadura, al tiempo que comenta que trabajó con grupos musicales de la talla de los Dire Straits, El Último de la Fila, Fito & Fitipaldis...

Con el tiempo no le quedó otra que volver a dar brochazos, una profesión que ya ejerció en la adolescencia. Y en ello está: «Antes se llevaba el gotelé y ahora las paredes lisas, que son más fáciles de decorar. También se impone el blanco, aunque me piden color para las habitaciones de los más pequeños o de otros espacios de la casa», manifiesta Gonzalo sin titubeos. Brochón hacia arriba, brochón hacia abajo. Un curro que, como él mismo dice, «tiene mucho de físico y mucho de mental. He pintado cientos viviendas y todas poseen algo especial», que siempre se hace más llevadero al ritmo de Cadena 100, Kiss FM o Europa FM.

Mirando atrás, Gonzalo se confirma «muy feliz. No me arrepiento de nada y volvería a hacer lo mismo», concluye el que fuera el último eslabón de los cangrejeros de Mérida.