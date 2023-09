Con lo fácil que sería poner en la pizarra del bar: «Un café, 2,50; Buenos días, un café, 2,00; Buenos días, cuando puedas un café por favor, 1,20». Que yo no digo, que también, que haya que poner el lema de mi amigo Paco Fabián de «Siempre alegres para hacer felices a los demás» pero siempre educados, pues sí, que ser amables no cuesta nada y con mi método ahorrarían dinero. Como soy de templos y de bares sé de lo que hablo (sin ser «jartible» ni «enterao») y entre la fauna de las tabernas emeritenses de barriada nos conocíamos todos.

Digo que nos conocíamos porque apenas quedan tabernas dignas de barriada (el Capi, el Baltasar, el Loan…) y la fauna es especie en vías de extinción (tendría que subvencionarnos como patrimonio inmaterial y bebible de la humanidad). De tabernas y de santos bebedores se está encargando de un tiempo a esta parte Alberto Manzano cuyas barras guarde la Mártir (bendita) muchos años pero sospecho, con horror, que como esto siga así tendrá que pasar a las barras de diseño, a los japos y a los kebab cuya existencia es un misterio o una tapadera pues nunca veo gente pero tampoco cierran por inasistencia.

¡Qué tiempos aquellos en los que iba a un bar sin hacer reserva antes! Porque hay uno por Santo Domingo que es de tapas pero que hay que reservar, con lo cerquita que está el Carlos (Calderón de la Barca) y sus afamadas raciones de lengua (y etc.). Y no solo el beber se está perdiendo en el sentido beodo y tradicional del término, en plan taberna del Botero cuyos efluvios llegaban hasta el Hornito, ¡es que del picar mejor no hablar y la frase «Que el aperitivo te acompañe!, hace tiempo que no la entono pues se ha sustituido por la extraña creencia de que lo caro sabe mejor y es de más calidad. Ayer no más fui al Hornito a por mí café «bebió» y notando un intenso sabor le pregunté a Antonio (ver entrevista de Alberto) '¿Mas tú qué has puesto en el café?'. «Te lo he bautizado… con aguardiente». Eso es una taberna de toda la vida.

*Periodista