Tuve que llamar al servicio de atención al cliente de la compañía con la que tengo concertado el seguro (concertado en el sentido de que yo pago y ellos atienden); una voz grabada me dice «Continúe a la espera, le atenderemos en breve». La voz, cual eco machacón, va repitiendo en un bucle el «continúe» hasta que se harta (ella, la voz) y va y me dice: «Disculpe, en estos momentos nuestras líneas están ocupadas, no podemos atender su llamada. Inténtelo más tarde». Macabra fue la vez que tuve un percance en el coche y aguanté (como imbécil) 7 minutos de musiquilla para acabar escuchando el «nuestras líneas…». A lo Buzz Lightyear: hasta el infinito y más allá. Mi hijo Juanito, si a la primera no te responde un vivo o viva, va y corta. Acabaremos todos haciendo lo mismo.

De un tiempo a esta parte se han debido popularizar esas respuestas automáticas que dan lugar a la sorna: «Si quiere que le atendamos en catalán, pulse 1; si quiere que le atendamos en español pulse 2…» en vez de «Pulse 1 para sardana; pulse 2 para jota». Claro que el peor es el: «Todos nuestros agentes están actualmente ocupados. Espere y responderemos su llamada lo antes posible», por la sencilla razón de que nunca te responden. Vivir así es morir en la espera. Y quien espera, en estos casos, desespera. Tengo escuchadas grabaciones que son auténticas payasadas maquiavélicas. La sola idea de que una cosa así esté planificada por las compañías o empresas ya es inmoral porque uno puede pensar que obtienen beneficios con la espera telefónica o así. Lo cierto es que en esos momentos en que uno llama por una necesidad y siente como le torean quienes tendrían que atenderle (que por eso cobran) le surge espontáneamente lo más ridículo, desagradable, perverso y cansino (del interior) hacia la puñetera voz (del exterior). Yo me sentiría mejor si me siguieran dando largas pero una voz me dijera: «Respira, escucha el piar de los pájaros, siente el viento acariciar tu piel ¡siéntete vivo!», aunque para vivos, ellos. Y el culmen sería que, mientras esperas, la música que se escuchase fuera: «Te estoy amando locamente y no sé cómo te lo voy a decir» porque, aunque sigan sin hacerte caso, esos mensajes reconfortan. ¿O no?