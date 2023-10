La SECINDI (Semana de Cine Inclusivo y Diversidad) se ha celebrado del 30 de septiembre al 7 de octubre en el Centro Cultural Santo Domingo de Fundación CB, en Mérida, y ha contado con la asistencia de más de 2.600 personas.

Fundación CB, como institución organizadora del Festival, una vez más ha hecho realidad este evento cuyo objetivo es poner en valor el cine accesible y dar visibilidad a las personas con discapacidad y a la diversidad en general. Lo han hecho a través de una propuesta diferente a las ediciones anteriores, en la que los talleres, dirigidos al público infantil y adulto, sobre cine y accesibilidad han tenido más protagonismo que nunca. Se celebraron los siguientes talleres: edición de vídeos con el móvil, de interpretación, fotografía y modelaje, caracterización y maquillaje, atrezzo y decoración en el cine, lengua de signos, audiodescripción y stop motion.

Esta sexta edición ha estado marcada por una participación muy activa por parte del público,gracias a la programación que en varias ocasiones atrajo a las masas logrando superar el aforo del Centro Cultural de Fundación CB, y por la accesibilidad; todas las películas contaron con subtitulado, audiodescripción, sistema de bucle magnético, acceso a personas con movilidad reducida e intérprete de lengua de signos.

Por las mañanas los colegios de primaria, institutos, asociaciones y centros de educación especial, llenaban el aforo del auditorio para ver las proyecciones programadas: Hopper el polloliebre, Yuku y la flor del Himalaya, Zoe y Tempestad, los 7 cortometrajes de la Sección Especial y Gabrielle.

El documental sobre el futbolista Juan Carlos Unzué abrió esta edición y sirvió de excusa para dar visibilidad a una enfermedad como la ELA; dando voz a la Asociación ELA Extremadura a través de un coloquio con el público.

Una de las tardes que más éxito obtuvo fue la del Día de la ONCE, con la proyección del documental Santiago. A mí manera, realizado por Fundación CB y SOBREMESA en colaboración con la ONCE. El presidente de ONCE Extremadura, Venancio Ortiz, y el director, Fernando Iglesias, asistieron a la proyección.

La película premiada en el Festival de Berlín con el Oso de plata Mejor Actriz, y en el Festival de Málaga a la Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto, y seleccionada como candidata por la Academia de Cine de España para los Oscar, 20.000 especies de abejas, también fue proyectada esta semana y el público pudo disfrutar de un coloquio con la directora, Estíbaliz Urresola.

El estreno en Extremadura del documental La Singla fue otro punto a destacar en esta edición; pues contó con la aclamación por parte de los asistentes, quienes disfrutaron además de un coloquio en torno a la bailaora sorda con la directora, Paloma Zapata, y representantes de FEDAPAS.

El jueves se proyectaron los 8 cortometrajes seleccionados en el concurso de la Sección Oficial de este año: Entre les mots (Luxemburgo), Amei te ver (Brasil), Estigma (España), L´Avenir (España), Open call (Luxemburgo), Muy fuerte (España), Baisse les bras (Francia) y Santi (Argentina). El público tuvo la oportunidad de votar su cortometraje favorito.

Récord de aforo

El viernes tuvo lugar la proyección de CAMPEONEX; logrando un récord de aforo en la SECINDI gracias a este fenómeno audiovisual que está triunfando a los cines actualmente. Jesús Lago, Fran Fuentes y Ángel Medina, tres de los protagonistas de la secuela de “Campeones”, asistieron a la proyección y participaron en un coloquio posterior en el que hubo risas y muchas emociones por parte de personas con discapacidad y familiares que se sintieron identificados con ellos y con la película.

El sábado tuvo lugar la clausura de esta Semana de Cine Inclusivo y Diversidad con la entrega de premios de la Sección Oficial. A la gala asistieron personalidades del cine como los actores Pedro Casablanc (Hospital Central) y Carlos Soroa (Bienvenidos a Edén). Contaron con dos actuaciones musicales para amenizar al público en las que Sergio Thuillier, al piano, y Juanjo Leyva, al saxo, interpretaron Over the rainbow y One more Kiss, dear, de la película Blade runner (a la que homenajea este año el Festival).

Entrega de premios

La entrega de premios estuvo conducida por la periodista Inma Salguero, al igual que el resto de proyecciones y coloquios. La presentadora dio paso a cada uno de los galardones a lo largo del evento:

El Premio Mejor Actriz fue concedido a Alicia Fernández, Melina Mattehees y Sandra Cervera, de Muy fuerte. Carlos Soroa le entregó el premio a Alicia Fernández.

fue concedido a Alicia Fernández, Melina Mattehees y Sandra Cervera, de Muy fuerte. Carlos Soroa le entregó el premio a Alicia Fernández. El Premio Mejor Actor fue concedido a Jonathan Bartholme, de Entre les mots. Paqui Gallardo de UAPEX se lo entregó al actor.

fue concedido a Jonathan Bartholme, de Entre les mots. Paqui Gallardo de UAPEX se lo entregó al actor. El Premio Mejor Guion se lo concedieron a Aída Argüelles, por Estigma. Pedro Calderón, de CERMI, le entregó el premio a la guionista.

se lo concedieron a Aída Argüelles, por Estigma. Pedro Calderón, de CERMI, le entregó el premio a la guionista. El Premio Mejor Director se lo concedieron a Santiago Ráfales, de L´Avenir. Pedro Casabanc se lo entregó Larisa Gijón, de FEDER, quien lo recogió en nombre del director.

se lo concedieron a Santiago Ráfales, de L´Avenir. Pedro Casabanc se lo entregó Larisa Gijón, de FEDER, quien lo recogió en nombre del director. El Segundo Premio Mejor Cortometraje fue para Open Call de Katia Crivellari. La directora no pudo asistir y lo recogió Carmen Paredes, de FEDAPAS. Lo entregó la actriz Sara Illán.

fue para Open Call de Katia Crivellari. La directora no pudo asistir y lo recogió Carmen Paredes, de FEDAPAS. Lo entregó la actriz Sara Illán. El Premio Mirada Joven fue concedido a Baisse les bras, de Frédéric Philibert. Entregó el premio David Baquero, del Jurado joven, y lo recogió en nombre del director Joaquín Palencia, de Plena Inclusión.

fue concedido a Baisse les bras, de Frédéric Philibert. Entregó el premio David Baquero, del Jurado joven, y lo recogió en nombre del director Joaquín Palencia, de Plena Inclusión. El Premio del Público fue concedido a Entre les mots, de Farid Ismail. Lo entregó Susana Fajardo, delegada de Accesibilidad e Inclusión en el Ayuntamiento de Mérida, y lo recogió JonathanBartholme.

fue concedido a Entre les mots, de Farid Ismail. Lo entregó Susana Fajardo, delegada de Accesibilidad e Inclusión en el Ayuntamiento de Mérida, y lo recogió JonathanBartholme. El Primer Premio Mejor Cortometraje fue otorgado a Entre les mots, de Farid Ismail. Lo recogió en su nombre Jonathan Bartholme, y se lo entregó el director de la 6ª Edición de SECINDI y recién nombrado director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio.

Cortometraje fue otorgado a Entre les mots, de Farid Ismail. Lo recogió en su nombre Jonathan Bartholme, y se lo entregó el director de la 6ª Edición de SECINDI y recién nombrado director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio. El Premio Secindi Inclusión fue concedido a la periodista Isabel Gemio, por su trayectoria y labor social a través de la comunicación, y por el documental Jóvenes invisibles. Emilio Jiménez Labrador, director de Fundación CB, le hizo entrega del galardón.

Durante toda la Semana de Cine Inclusivo se pudo disfrutar también de una exposición de fotografías de JP Amores en torno a la sensualidad y la discapacidad. Estará expuesta en el Centro Cultural Santo Domingo hasta el 21 de octubre.