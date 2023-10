Bueno, pues ya está, volvemos a empezar; el Mérida de mis pasiones, inútiles, pero pasiones, afronta una temporada en la línea de cal de la salvación… o la condenación. Esto es lo que hay, con estos futbolistas es con los que nos tenemos que salvar, pero aquí, siempre, pasan los años, pasan los jugadores, la directiva mañana ya no está, pero los emeritenses seguimos (que se lo pregunten a Pepe Fouto, otro que siempre está).

Quiero decirles, amables lectores, que tenemos que ser los del Romano los que tiremos del equipo, por la cuenta que nos tiene, por el fútbol que nos entretiene, por el futuro que nos previene del tedio. Por eso, lejos de mí el cargar las tintas contra Markitos, porque el hombre tendrá sus cosas, pero, si se va, a ver que hacemos los que nos quedamos, qué haríamos los fines de semana sin fútbol. Sin esa pasión: el fútbol, a fin de cuentas, es transmitir emociones positivas al personal y, si el equipo lo consigue, al final pasan cosas buenas.

Por ejemplo, el año pasado la parroquia Romana recibió la recompensa a su fidelidad con una clasificación digna. Juanma Barrero logró compenetrar las piezas alumbrando un equipito alegre y poco especulativo, tardo en el arranque, pero después constante, previsible con encanto. Y los números confirmaron su plan. Es cierto que teníamos una cierta jerarquía en el campo, jugadores que ostentaban galones (este año no ejercen), ausencia a la que no me acostumbro, ojalá tengamos algún día un jugador insignia, voy a llamarlo así, que se identifique más con nuestra ciudad y no esta horrible jugada de fichar a aves de paso. Pero esto es lo que hay en el fútbol de segunda actual.

Por eso nos cuesta animar siempre, porque la identificación con los jugadores tiende a pasajera y te olvidas de lo bimilenario. Defendía el animar siempre, incluso cuando pensaba que podían haber hecho más, aunque los otros fueran mejores, aunque nos hubiera faltado suerte o el árbitro (ya estaba tardando mucho en salir) fuera manifiestamente mejorable. Animar siempre.

¿Y ahora, porque me cuesta tanto cuando vienen mal dadas?, Cuándo me pregunto: ¿Equipo cómo pudiste hacerme eso a mí? Pues habrá que volver a apelar al bendito orgullo de aquellas Legiones. No nos queda otra.