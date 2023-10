Perros de todas las razas se hacen con Mérida

IFEME acogerá este fin de semana la II Exposición Nacional y I Internacional de Mérida en la que participarán unos 800 perros de todas las razas, tamaños y colores. El delegado de Comercio, José Ángel Calle, y la presidenta de la Asociación Canina de Extremadura, Carmen Gil Polo, presentaron ayer el evento en una rueda de prensa.

En su intervención, Calle resaltó que este certamen, que puntúa para otras competiciones, se amplíe este año a nivel internacional, según informó el ayuntamiento emeritense en un comunicado. En este sentido, el delegado manifestó que el consistorio seguirá colaborando "con todas las entidades que tratan con tanto respeto a los animales, y en este caso, a los perros".

Por su parte, Gil señaló que el año pasado "nos fue muy bien y, este año, ampliamos de una jornada a dos", y se incorpora a la categoría internacional, "algo muy grande porque muchas ciudades de España quieren optar a ello".

Durante las dos jornadas se realizará el registro de razas en el que los perros que no tienen pedigree, es decir, raza pura, obtendrán la carta genealógica. El acceso es libre para todo el público, no estando permitida la entrada con perros que no estén inscritos por motivos sanitarios ya que todos cuentan con un reconocimiento veterinario.

Las finales se celebrarán por la tarde, con diez grupos establecidos, de los que ganará un perro y que obtendrá el premio del ayuntamiento.