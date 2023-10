El alcalde de Mérida critica al consejero de Economía y lo tacha de localista

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha salido al paso de las declaraciones del consejero de Economía, Guillermo Santamaría, que ha considerado hoy que la decisión final de ubicar el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de Energía en Cáceres supuso un agravio para Badajoz. Osuna ha asegurado en sus redes sociales que como regidor estará "como siempre, independientemente del partido que gobierne, defendiendo los intereses de la ciudad frente a las agresiones políticas, y siendo solidario con los problemas y necesidades de otras poblaciones de Extremadura y España". Ha añadido que en los años que lleva en política no recuerda, "aunque puede que exista, una intervención tan nefasta, tan falta de criterio y objetividad, y tan localista, como la que ha pronunciado este jueves el Consejero de Economía del Partido Popular en la Asamblea autonómica".

El regidor emeritense ha reiterado que el objetivo de Santamaría es "añejo" y que trata "de enfrentarnos entre las y los extremeños. Este señor, que es consejero de toda la comunidad autónoma, de Extremadura, critica la falta de atención en distintas materias a una ciudad en concreto o de forma despectiva y negativa a otras en su discurso. Y así, intentando hacer ver que se ha beneficiado a unas respecto a otras desde la Junta".

El alcalde ha aseverado que "seguramente con los números en frío e inversión por habitante, que no seré yo quien contribuya a ese pobre discurso, se debería esconder debajo de las piedras tras haber afirmado lo que ha dicho de forma vergonzosa. Tres meses, y le han tenido que corregir ya desde empresas privadas, a organizaciones sociales y fuerzas políticas".

Y ha concluído: "Lo que no sabe es que con esa intervención menoscaba la capacidad del alcalde de la ciudad a la que pretende defender. Lo que sí queda en evidencia es que está diciéndoles a los vecinos de Mérida, Cáceres y otras poblaciones de Extremadura, que en su esquema mental, hay un agravio comparativo que va a corregir desde su nueva responsabilidad como consejero autonómico. Un ejercicio de enfrentamiento, política rancia, localismo y mediocridad que no merece Extremadura. Y que yo no voy a fomentar a pesar de sus provocaciones".