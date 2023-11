Mérida ya huele a castañas

«Lo mejor de este oficio es el trato con la gente y lo peor, los días lluviosos», cuenta Raúl Fernández, el popular castañero emeritense. Es uno de los hombres más esperados cuando el otoño se instala en Mérida. Lleva vendiendo castañas asadas toda la vida. Empezó muy joven, cuando era un muchacho, y a sus 43 años sigue alegrando las tardes con ese aroma tan sabroso. Su padre, Francisco, estuvo vendiendo más de medio siglo este manjar en la ciudad y quien lo introdujo en el mundo. Posee su puesto en mitad de la calle Santa Eulalia (al lado de Springfield).

Lo que no ha cambiado es la receta, que sigue atrayendo a largas colas. Lo primero es «hacer el fuego. Funciona con carbón. Esto es una parrilla, una especie de barbacoa. Las castañas vienen de Guadalupe y utilizamos sal para que la gente no se manche las manos», comenta. Si bien el proceso es sencillo, también tiene su truco. «Hay que conseguir un fuego intenso, pero sin que las llamas sean muy altas porque las castañas se queman. Más que fuego es brasa, pero tiene que ser viva porque el producto cuanto menos tiempo esté en el fuego, mejor, porque pierden demasiada agua y se secan», manifiesta el vendedor con orgullo a El Periódico Extremadura.

La clientela no le falla: «En Mérida gusta muchísimo la castaña». Tiene «mogollón» de compradores fijos, «bastantes de todos los días». Y muy satisfechos, además. «Dicen que las meten en el horno y no es lo mismo. O quedan duras o no pelan. Aquí están siempre bien hechas y se pelan solas», subraya. Fernández comercializa el fruto envuelto en los clásicos cucuruchos, a varios precios; el que más despacha es el más barato (tres euros), aunque «numerosas veces» le piden de dos en dos el más caro (cinco euros). A diario pueden pasar por allí decenas de personas o incluso más. El suyo es un trabajo totalmente estacional; dura lo que la temporada de castañas, de octubre a febrero.