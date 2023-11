Algo se muere en el alma cuando ves cerrada la puerta de tu bar. Ocurre que El Chinche no es un bar, Chinche es taberna culta, tasca histórica emeritense, lugar de encuentro de taurinos, “cérrimos” y amantes de la franca camaradería, sito en un rincón estratégico de la muy sinuosa calle Pontezuelas. El Chinche es eso y mucho más.

Aún no se si la puerta está cerrada temporalmente o para siempre, Chinche de mis entretelas, pero ese rinconcito de mi corazón que con tanto mimo cuidaba Ángel Tirado Carroza no dejará jamás de palpitar.

Este juntaletras en El Chinche ha tenido experiencias gloriosas con sus chatos bien servidos, no solo la de no pagar casi nunca (porque me invitaban, todo sea dicho) sino ese descubrimiento del maridaje sorprendente entre el vino y la torrija, esa conversación elevada cum laude sobre los distintos tipos de incienso (El Chinche también es tasca semanasantera), las rutas eulalienses entre la cava y la cata (o sea: entre el Hornito y El Chinche). Por no hablar del extraordinario equilibrio entre el disfrute y el atragante que en El Chinche alcanza cotas inmortales. O la comida de temporada, cada uno trae lo que encuentra, conjugada con la latina, latina de mejillones, latina de berberechos…

Aunque la gran especialidad del Chinche es el trato con sus feligreses (y familiares, que se lo pregunten a mis hijos) ese milagrito que conseguía Ángel para que los parroquianos nos encontráramos siempre como en nuestra casa.

Ya me da coraje la puesta en común que teníamos prevista mi entrañable Chema (Chema, para mí, en Mérida no hay más que uno) y la vetusta barra del Chinche con mi presencia notarial. Ahora, cuando el degustar un buen trago del elixir de Arroyomolinos de Montánchez es sólo una añoranza, parece oportuno recordar que donde no hay vino no hay corazón (que se lo pregunten a los de Caná) que el vino ilumina el rostro como un faro, ordena armarse al resto de nuestro pequeño reino y a la burguesía de los espíritus vitales… Los pequeños espíritus interiores se reúnen alrededor de su capitán, el corazón, quien potente y ufano de ejército, realiza cualquier acto de valor (Lope). Déjame que brinde por ti, Angelito Tirado Carroza querido, por tu buena salud, por tu Chinche amistad y que el chato de vino nos acompañe.