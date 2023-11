Noah Paredes: la lucha contra la discriminación es posible en Mérida

Noah Paredes tiene 18 años, es de Mérida y cuando tenía sólo diez se dio cuenta de que algo no le cuadraba. Nació con órganos sexuales femeninos. «Nunca estuve cómoda con la idea de ser niña y tuve serias dudas con mi cuerpo, pero también pensaba que era un chico trans. Me ayudó la madre de una amiga que pertenece al colectivo LGTBI y me puse a investigar sobre el tema. Después de darle muchas vueltas, pude decir que soy una persona no binaria (alguien que no se siente identificado con ninguno de los dos géneros regulados)», explica a este periódico.

Sin embargo, su decisión le acarreó incomprensión y discriminación durante su etapa educativa, pero gracias al apoyo de sus seres queridos lidió con la situación. «Tanto mi familia como mí pareja son un pilar clave. Siempre han sabido escucharme, entenderme y apoyarme», comenta con una madurez que cuesta creer su edad. Su lucha es la tónica de su propia vida. Por eso un buen día decidió emprender y crear su propio negocio. Los sueños pueden vestirse de infinitas maneras y en este caso, lo hace de un gran ejército de muñecos de lana, gorros, pendientes, collares... Todos hechos con materiales sostenibles. «El salón de la casa de mis padres es mi taller de trabajo. Emprender no es fácil, la tramitación de papeles, poner en marcha un negocio, y conseguir que funcione...», cuenta. A pesar de las dificultades, Paredes sigue con ilusión y hace planes de futuro: «Me gustaría poder mostrar mis creaciones en el Mercado Navideño o en Emérita Lúdica, con el tiempo, me encantaría tener un local propio, para vender los productos. El fin a corto plazo es distribuirlos en internet a través de una web», finaliza. El 80% de las personas no binarias ha sufrido discriminación en su propia familia