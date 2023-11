Aunque sobrevuela toda Mérida y sus alrededores lo cierto es que Pelín donde más se aposenta es en nuestra barriada de La Argentina donde nació, se crió y después medio se dejó morir, aunque de esto nunca hablamos. El otro día fui a buscarle para hacer las paces pues en nuestro último encuentro me pidió que por favor no le citara en mis columnas, entendía mi fantasmal amigo que deterioraba su imagen, claro que Pelín dijo digo, pero quería decir Diego, que me lo conozco bien. Para amedrentarme me amenazó con echarme un sortilegio que me impediría ver goles (a favor) en el Romano José Fouto, y no digo más pues se está cumpliendo el hechizo.

Como imaginaba, lo encontré en lo alto del Silo atisbando Mérida y su futuro incierto. Lleva diez años asentándose en lo alto de esa catedral olvidada, diez, como los mandamientos, tres menos que los enanitos de Blancanieves, tantos como los partidos que el Mérida AD lleva sin ganar (y perder, perder, perder un partido otra vez) y dos menos que los Apóstoles. En esa década le ha dado tiempo a ese gigante del siglo XX, patrimonio industrial español (pero no histórico para la Bimilenaria) a pasar del ministerio de Agricultura a la Junta de Extremadura, de la Junta volver a pasar al Ministerio y del ministerio pasar a un particular en un pim pam pum de 800.000 euros (dicen). El silo de Mérida se venderá de forma directa tras quedar desierta la subasta El particular en este tiempo ha hecho tres cosas: na, na y na, con lo cual Pelín ha fijado su segunda residencia tranquilamente allí arriba si acaso compartiendo con las cigüeñas el cielo de la Romana capital. Este Pelín da mucho de sí pues tiene la ventaja de que no tiene forma e incluso puede cambiarla; a mí me reprocha que mi físico me limite mucho aunque ahora, con el Chinche cerrado, quizá mejore. Ignora que siempre me quedará Baltasar y Michel Nevado esté donde esté. Cuando le he preguntado qué cuánto tiempo estará en el Silo, me ha respondido que tanto como la Azucarera tarde en ponerse en marcha. Pelín me sobrevivirá allá arriba, fijo.