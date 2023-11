Detenido un individuo que se hacía pasar por revisor del gas para robar en Mérida y Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a un falso revisor de gas de 35 años al que se le imputan 23 delitos de estafa, robo con violencia, falsedad documental y reclamación judicial cometidos en Mérida y Badajoz.

Según ha informado este viernes el cuerpo en una nota, el hombre se hacía pasar por funcionario u operario de empresas de gas y luz para engañar a sus víctimas, mayoritariamente mayores de 80 años.

La investigación comenzó en el mes de agosto a raíz de varias denuncias en las que personas de avanzada edad manifestaban haber sido víctimas de estafa en su domicilio y coincidían en la descripción física del supuesto autor.

En todas ellas se repetía el modus operandi del engaño, ya que se personaba en los domicilios y manifestaba ser trabajador de alguna empresa eléctrica, de gas, del ayuntamiento o incluso de la Junta de Extremadura, y tras informarles de alguna oferta para mejorar su factura, revisar la instalación o incluso el cambio del contador, les pedía el pago en metálico por la realización de dicha gestión.

En algunas ocasiones el pago podía llegar a ascender a 500 euros e, incluso, les dejaba certificados falsos de "instalación eléctrica de baja tensión" de la Junta de Extremadura. Uno de los casos fue más agresivo, por lo que se le imputa también un delito de robo con violencia e intimidación para sustraer a su víctima el dinero que tenía en esos momentos.

Con los datos manifestados por las víctimas, y las descripciones físicas y de ropa, los agentes llevaron a cabo las gestiones tendentes a su identificación, localización y detención, que se produjo este lunes.

Los investigadores concluyeron que esta persona, además de en Badajoz, actuaba de la misma forma en Mérida. El hombre, que tiene antecedentes por hechos similares y le consta también en vigor una reclamación judicial por ellos, fue puesto a disposición judicial.

Debido a este caso, la Policía Nacional ha advertido de que no hay que abrir la puerta de casa o el portero automático a personas desconocidas y, en caso de no tener mirilla en la puerta, instalarla. Asimismo, ha recomendado desconfiar de quien llame a la puerta ofreciendo la venta de cualquier cosa o que diga representar a un organismo público o asociación humanitaria, así como de aquellos servicios técnicos no solicitados.

En cualquier caso, la primera medida de seguridad es no permitir el acceso al domicilio a personas que se presenten como inspectores si no ha habido un aviso previa.