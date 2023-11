Los servicios jurídicos de la asociación Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) se han dirigido a la Dirección General de Patrimonio de la Junta para pedir la “urgente” paralización de la obra en el atrio de la plaza de Santa Eulalia, en Mérida.

En un comunicado enviado a este periódico explican que “tras mantener una reunión con la directora general, el pasado lunes, les informó que ni la rehabilitación del Convento de las Freylas ni el de la plaza en el atrio tenían autorización del Ejecutivo regional”.

En el propio escrito también se hace saber que “se ha solicitado cambiar el proyecto original presentado por no ser apto para las características del edificio histórico y que el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida no había mandado el informe perceptivo, por lo que no puede haber ninguna autorización porque incumple las normativas estatal y autonómica”.

Por último, el fondo señala en la nota que “va a denunciar la situación ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Exremadura”.