El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha emitido un comunicado a El Periódico Extremadura donde informa que se ha dado traslado a la Fiscalía especial de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de la obra que se está haciendo en el atrio de la Basílica de Santa Eulalia, situada en la avenida de Extremadura, con la intención de que el ministerio público paralice "de manera urgente" los trabajos y analice "la existencia o no de indicios de delito y la consiguiente depuración de las responsabilidades".

En la denuncia se explica que “la Ley de Patrimonio Histórico Español establece que un Bien de Interés Cultural como la Basílica es inseparable de su entorno o espacio”. Además en el escrito de la denucnia especifica que “en los BIC no podrán realizarse obras interiores o exteriores que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes sin autorización de las administraciones”.

Finalmente, la asociación insiste que “se ha solicitado cambiar el proyecto original presentado para la rehabilitación del Convento de las Freylas por no ser apto para las características del edificio histórico y que el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida no había mandado el informe perceptivo, por lo que no puede haber ninguna autorización porque incumple las normativas estatal y autonómica”.