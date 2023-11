Todo empezó cuando el reloj del microondas iba hacia atrás, la radio de la cocina reculaba, el despertador retrocedía, la esferita del horno desandaba los números y el televisor se puso en negro. Si es un problema técnico estoy salvado, pensé, pues de lo contrario estando en noviembre que es mes de postrimerías me temo lo peor y vete tú a saber si me toca acompañar a algunos de mis amigos…muertos.

Nada es casual, tranquilo, nunca pasa nada y si pasa qué importa y si importa ¿qué pasa? Según te tomas la vida así la pasas, o sea que calma, que más fuerte que el miedo es la esperanza, respira, inspira, ¡espira…uy! que se parece a expirar, sigue, 5 segundos de inhalación, 6 segundos de exhalación, por la nariz, caramba, que tu salud depende de cómo respires, lento, profundo, rítmico…ya, ¿mejor? Deja de preocuparte y ocúpate, ten ilusiones, que tener ilusiones mejora la salud, pero céntrate que tienes los pensamientos separados como balines de una perdigonada, ¡uf! las palabras no son suficientes, no basta con sentir las palpitaciones del tiempo, también hay que entenderlas y yo esta tarde de noviembre, insisto, el mes en el que pensamos en las cosas que nos sucederán al final de la vida, la parca, el juicio (¡qué vergüenza si es público!), el destino eterno, infierno, cielo, la gloria, gloria, aleluya…¿qué carajo he comido hoy?.

Tengo que cambiar, pero para hacer cualquier cambio importante hay que saltar al vacío y en mi caso tener fe, más fe. Al contrario de Dante yo seguiré toda Esperanza, tengo que imitar a Tomás de quien decía don Matías que era un forofo, de la vida, de su familia, de su Fe. Plus Ultra. Pensar en la muerte tampoco está tan mal, ayuda a darle sentido a tu vida, era Viktor Frankl en ese magnífico libro, mira que lo tengo subrayado, de “El hombre en busca de sentido” quien decía que la vida no tiene más sentido que el de buscarlo, y cada uno se lo busca a su manera, pero, siempre, siempre, siempre, lo puedes encontrar en los demás.

En noviembre se murieron Fernando, mi ferroviario de cabecera, Isidro, dermatólogo con nervio y ahora Tomás, gente dispuesta a los demás, tengo que aprender a repartir, repartir cariño, escuchar, compartir sentimientos, siquiera en una columna, humano solo se es en grupo, lo que desgasta es la soledad y el egoísmo. A ver, a ver si me entero. Resulta que era un corte de luz, tengo que llamar a mi hijo para que me ponga en hora el reloj del microondas, sintonice la Cope y Onda Cero en la radio de la cocina, ponga el despertador a las 3,30, el horno a las 12 y encienda el televisor. Después enviaré la columna a El Periódico Extremadura. A las tantas y en Cantarranas.