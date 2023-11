La ordenanza de conciertos en las terrazas de Mérida recibe tres alegaciones

La ordenanza de contaminación acústica, que el gobierno local emeritense prevé aprobar próximamente para que los músicos o las pequeñas bandas puedan tocar en las terrazas de los bares de la ciudad, ha recibido tres alegaciones del grupo municipal Por Mérida Siempre (capitaneado por Miguel Valdés), según ha informado esta formación política en un comunicado enviado a este periódico.

Además ha asegurado que «va a ser complicado saber qué bares van a tener conciertos y cuáles no. Es difícil que varios instrumentos no superen los decibelios permitidos por la normativa vigente. No tiene ningún sentido que haya límites del volumen en el interior del local y no los haya en el exterior. Una alternativa puede ser el hilo musical. En la mayoría de veladores los vecinos se revelarán contra el ruido y las molestias que puedan generar este tipo de actividad en los establecimientos, ya que se encuentran en zonas residenciales o comerciales».

Igualmente, hay que resaltar que hace unas semanas la asociación Emeritenses Contra el Ruido mostró su rotundo rechazo con una serie de argumentos a la citada ordenanza de contaminación acústica, fue la primera en oponerse a la iniciativa del consistorio.