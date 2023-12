Suele arrancar diciembre en Mérida con unas nieblas que, como todo en esta ciudad, están cargadas de historia. Quizás, por eso, los emeritenses abrazamos desde muy pequeños esa preciosa leyenda que nos traslada a los mismos días del siglo IV cuando una densa niebla cubrió la ciudad para que nadie pudiera ver a la niña Eulalia desnuda durante su martirio.

Uno no es de Mérida si no ha dicho alguna vez, al inicio de diciembre, ‘ya están aquí las nieblas de la Mártir’, porque, independientemente de creencias y religiones, es difícil habitar en este lugar repleto de pasado y no sentirse conmovido cuando la bruma acude puntual a su cita, como una se imagina que viene haciendo desde hace una eternidad, año tras año y siglo tras siglo.

Con el paso de tu propio tiempo se une a todo ello, además, una memoria sentimental que cae sobre ti también como una nube a ras de suelo y se hace más densa cuando las ausencias duelen y la nostalgia apremia. Entonces, recuerdas esas primeras noches de invierno en que te acostabas tarde para ver desde el balcón de casa, abrigadita junto a tu madre, los fuegos artificiales de la Mártir, los primeros que vistes en tu vida.

Tampoco puedes olvidar que solo había unos días en el año en que tú volvías a casa y no estaba allí tu madre, los del Trecenario de Santa Eulalia, al empezar el otoño, cuando ella se permitía volar libre con su amiga Manola y hacer vida social con otras mujeres entre adoraciones, rezos y besamanos, como solo les estaba permitido no hace tantos años.

Me vine a vivir a Mérida cuando tenía tres años y medio y se puede decir, como sin duda ayudará a constatar esta propia columna, que, casi 55 años más tarde, con marido y dos hijas emeritenses, soy una auténtica MTV (de Mérida de Toda la Vida), sin fanatismos ni localismos, pero con la memoria llena de lo que significa vivir aquí.

Mi primer hogar en la ciudad estuvo situado en la parte alta de la calle Benito Toresano, en las confluencias con Legión X y Legión V, a la que nosotros, como hacían entonces la inmensa mayoría de los vecinos de la zona, las llamábamos por las letras y no por los números romanos, lo que demostraba nuestra incultura y el nulo conocimiento del pasado de la ciudad.

Entonces a los monumentos, incluido el Teatro Romano, cuyas columnas se veían desde la terraza trasera de mi casa, solíamos otorgarles la denominación genérica de ‘ruinas’ y nos quedabamos tan anchos. Eran otros tiempos y nuestra autoestima ni estaba ni se le esperaba.

Entre las calles Benito Toresano y Pedro María Plano, adonde nos fuimos a vivir diez años más tarde, aparecieron grandes mosaicos romanos a finales de los años 70, mientras yo iba y regresaba del colegio o del instituto, al tiempo que se levantaba la gran mole del que sería el Museo Nacional de Arte Romano y a los chicos y a las chicas de Mérida nos gustaba alardear de los millones de ladrillos que se iban a emplear en su construcción.

He pasado tardes de confidencias adolescentes con mis amigas en las gradas del Teatro, el lugar más seguro para que nadie te pillara si te habías fugado de clase y al que entrábamos gratis como emeritenses con nuestros recién estrenados DNIs.

En su escenario, quizás sin exagerar el más bonito del mundo, vi a los diez años mi primera obra de teatro, ‘La Orestiada’ de José Tamayo, un montaje que recuerdo espectacular y que nos obligada a trasladarnos a ver la segunda parte al Anfiteatro. Luego llegaron muchas más, pero nunca podré olvidar las ‘Medeas’ de Nuria Espert y Blanca Portillo, ‘Las Bacantes’ de Sálvador Távora o un ‘Edipo Rey’ montado como ópera flamenca con la impresionante voz de Enrique Morente.

Ya como recién estrenada periodista, en agosto de 1988, tuve la oportunidad de cubrir el primer concierto que dio en él un dios gitano llamado ‘Camarón’, en otra noche que resultó absolutamente inolvidable.

Desde hace 25 años vivo en la calle Octavio Augusto, protegida por la diosa Ceres, que nos observa desde la rotonda que hay justo al lado del Teatro Romano, con el que he seguido en plena vecindad.

En esta espacio he visto crecer a mis hijas y me ha tocado vivir la muerte de mis padres y mis suegros, de quienes siempre encomendaron nuestro bienestar a esa Mártir Santa Eulalia que festejamos en diciembre. Por eso, la añoranza se apodera de nosotros especialmente cuando llegan estas fechas, una densa niebla vuelve a cubrir la ciudad y ellos ya no están.

* Periodista