La Plataforma de Personas Migrantes de Extremadura reivindica el derecho a migrar y denuncia la vulneración de derechos humanos en el centro de acogida habilitado en el albergue de Mérida, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así lo han denunciado este sábado integrantes del colectivo ante las puertas del recinto, en el que estiman que conviven unas 400 personas, una veintena de ellas menores, procedentes de Canarias, quienes soportan condiciones de frío y se enfrentan a situaciones de indefensión jurídica.

En concreto, miembros de la plataforma han explicado que "muchas de las personas acogidas" han manifestado tener frío en este dispositivo, al tiempo que han lamentado que "la entidad que gestiona el recurso" (Cruz Roja) no solo "no proporciona los abrigos necesarios para sus usuarios" sino que "rechaza los ofrecimientos" que ellos mismos han hecho para hacer llegar al lugar ropa de abrigo y calzado de invierno.

En esta línea, desde el colectivo han informado en nota de prensa de que algunos de estos migrantes estánen una situación de "gran indefensión jurídica" al recibir información escrita y verbal en otros idiomas diferentes a los suyos, que acaban por firmar sin saber su contenido. A ello se suman las dificultades para pedir la Protección Internacional ya que los responsables del centro no suelen atender estas peticiones de ayuda y el negociado de extranjería en Mérida responde a la solicitud con un "mensaje tipo" en el que pide el pasaporte y estar empadronado.

Estos requisitos que, según la plataforma no están recogidos en ley alguna, "dificultan o impiden de facto su acceso al procedimiento", ya que la mayoría de los acogidos "no han viajado en cayucos con pasaporte". Esta situación supone un agravante de la "vulnerabilidad" de estas personas en la medida en que "no logran conseguir cita para manifestar la petición de Protección Internacional" y, "como les transmite con frecuencia la entidad que gestiona el dispositivo, en breve deben abandonarlo (quedando en situación de calle)".

No obstante, miembros de la plataforma han asegurado que "cada vez más personas migrantes acogidas" en dicho centro emeritense "están viendo reconocido su derecho a justicia gratuita", por cuenta del servicio de emergencia que ha activado el Colegio de Abogados de Badajoz.

Situación de los menores

Otra de las problemáticas detectadas ha sido que "cada vez con mayor frecuencia" identifican a migrantes que dicen ser menores de edad y de los cuales "en multitud de casos" portan consigo documentación que lo confirma como certificados de nacimiento o pasaportes. Recuerdan que cuando una persona manifiesta no haber alcanzado la mayoría de edad, esta debe ser "de manera inmediata" trasladada a un dispositivo específico para menore-

"Si el menor llega y dice que es menor, aunque tenga barba con canas se le hace la prueba, pero antes se le protege y tutela", ha insistido por su parte la activista Marisa Prudencio, tras asegurar que el Ministerio de Inclusión "está fuera de ley". Una de las situaciones que temían que pudieran darse era que se expulsara el día 17 a parte de las personas acogidas, de las cuales "algunas eran menores". No obstante, ha precisado que han sido informados de que, finalmente, no sucederá.