Pero tú, ¿cómo vas a saber lo que es el fútbol si ahora que estamos bien jodidos no apoyas a los Romanos? Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha del Mérida; cómo, dímelo, vas a saber que es la pena si nunca viste perder a tu equipo 0-5 en el entonces municipal y ahora Romano José Fouto; cómo vas a saber lo que es el dolor si nunca un defensa te rompió una pierna; cómo, insisto, vas a saber lo que es ver las estrellas si nunca estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí… en los bajos; dime, amigo, cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los piés de nadie para despejar un balón; cómo vas a saber lo que es la pena si no viniste al entierro de Juanito; cómo vas a saber lo que es la injusticia si no has visto sacar una tarjeta roja injusta a uno de los tuyos, si no viste el gol anulado por aquel desgraciado al Extremadura; cómo vas a saber lo que es llorar si no fuiste a Langreo; cómo vas a saber lo que es la soledad sin hace temporadas los domingos de sol te ibas a la Charca y no venías al fútbol, sí hombre, cuando Pelín, Antonio Rodríguez y yo éramos la mitad del aforo; cómo vas a saber lo que es la vida si yendo al fútbol no inhalaste el humo de los puros de tu padre, esa niebla que te ahumó benditamente la infancia; cómo vas a saber lo que es historia de Mérida si no escuchaste los sones de la Marcha Radetzky de Strauss, la sintonía del Romano entonces (nunca hubo mejor previa para un partido de fútbol en la capital extremeña que aquella bendita música).

El Mérida dice adiós al 2023 con su primera final Me gusta el fútbol desde los tiempos bravos en los que los presidentes del Mérida eran inhabilitados a perpetuidad por el detalle de lanzarle una silla metálica al árbitro, donde los futbolistas venían y se quedaban unos años o para siempre y nuestra meta era ganarle al Badajoz (como siempre), tiempos de buena gente del fútbol, pongamos que hablo de Diego Lozano, de Agustín Jimenez Villahoz o Pepe Fouto eran tiempos de una Mérida de arenilla de la vía del tren y de los mejores partidos de mi vida como profesional del balompié aunque, esto último, quizás lo haya soñado. En todo caso, es un sueño de goles marcados por uno y no los que la vida me ha ido marcando desde entonces. Y los goles, goles son. Me gusta el fútbol, con él aprendí a llorar, a reír y a sufrir; a fumar farias, comer pestorejo en aquellas memorables mañanas de domingo, y a beber en petaca entre la dosis y la sobredosis futbolera. ¿Y ahora te preguntas cómo me gusta el fútbol? Un punto para el Mérida en el reinicio de David Rocha