Chippy, el búho de Mérida que alivia el deterioro cognitivo

El sustantivo admiración es poco para explicar lo que Maripaz García siente por las aves rapaces. Desde que Chippy llegó a su vida hace un año y medio proveniente de un criadero andaluz se ha convertido en «un miembro más de la familia», y como tal, comparten juntos gran parte de su tiempo de ocio, ya sea para dar un paseo por el parque, tomar algo en un bar, ir a clase de yoga o de pintura, salir de compras por el centro... Este Autillo Cariblanco Africano (pequeño búho-lechuza que se parece al de Harry Potter) se ha vuelto toda una atracción en Mérida.

Da igual el día de la semana. García se pasea por las calles de la ciudad con este llamativo pájaro. Ella es oriunda de Madroñera y lleva afincada en la capital extremeña mucho tiempo. Trabaja como jefa de producción en Monliz España S.L.U. (una empresa de conservas de verdura) y la pasión por la cetrería le viene desde pequeña. «Nuestro vínculo es muy grande y hay bastante complicidad. Siempre quise tener un animal así», indica a El Periódico Extremadura mientras señala la parte más suave del plumaje del ave. Chippy demuestra también una virtuosa paciencia y buen carácter dejándose acariciar y fotografiar por cuantos niños y adultos se cruza, para la sorpresa de todos ellos.

«Lo empecé a llevar desde el primer día por distintos establecimientos y parques para que se familiarizara con el ruido de la calle hasta encantarle. Sale siempre conmigo, a no ser que llueva o que haga mucho frío y disfruta observando lo que le rodea», dice Maripaz sobre su curioso compañero. Detrás de estas palabras, que cualquiera comentaría al regresar a su casa, hay una bonita historia.

«Mi madre es una persona mayor que tiene deterioro cognitivo, pues Chippy no se separa de ella y le da compañía. Parece que sabe perfectamente su estado de ánimo», manifiesta con un brillo en los ojos. Esta mascota ha supuesto un antes y un después en la vida de Maripaz, que le dedica unas pocas de horas , sobre todo cuando sale del trabajo. «Un Autillo Cariblanco Africano requiere una enorme atención y cuidados (alimentación y veterinario), y si no se lo vas a proporcionar es mejor no tenerlo», finaliza Maripaz García a la vez que el bueno de Chippy se deja querer.