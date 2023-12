No hay mejor postal navideña que el asombroso alumbrado de Mérida. El mercadillo artesanal del parque López de Ayala representa el gusto; las atracciones (pista de hielo, tiovivo…), el tacto; los diferentes puestos de alimentación el olfato y su sonido, como no podía ser de otra manera, es el del coro de la Escuela de Música Pilar Vizcaíno. Varios de sus integrantes desafiaron al frío y cumplieron ayer con la tradición de cantar villancicos populares por las calles del centro. Ofrecieron una actuación que no dejó indiferente a nadie.

Los villancicos son la expresión popular de la alegría y la esperanza durante estos días tan especiales. Canciones de toda la vida que hacen vibrar a pequeños y mayores en el camino hacia la Nochebuena, la Navidad, Fin de Año y, cómo no, la llegada de los esperados Reyes Magos.