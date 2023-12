Ayer no más acabé llorando al finalizar la película Coco al ver el reencuentro de la familia de zapateros Rivera con la música y la vida. Por razones familiares la tierra mexicana es tierra de mis amores y he tenido la dicha de estar en el cerrito del Tepeyac donde “al ser de día, Ave María, una mañana, Guadalupana, descendiendo de los cielos se le apareció a Juan Diego, Nuestra Virgen, mexicana”.

Coco es un cálido homenaje a México y sus tradiciones, siguiendo la estela de ese “Día de los muertos” tan arraigado en esos Estados Unidos Mexicanos de mis queridos Rafael, Silvia y Daniela (más otro Rafael y van…); la belleza del 2 de noviembre sembrada de altares, caminitos de flores y fotos de seres queridos puede chocar a nuestra anquilosada mentalidad. A mí, sin embargo, me emociona; tanto que dispondré que me pongan una botella de tequila a un lado de mi cama definitiva (al otro, una de Famous Grouse).

Lo cierto es que la película de Disney (cuando era Disney y no se había dejado abducir por la ideología de género olvidando sus orígenes) es magnífica, tanto que la he unido a la trilogía de la Navidad que se ve en mi casa: “Que bello es vivir”, “El hombre tranquilo” y “La princesa prometida”, tres películas que últimamente veo casi solo pues mis hijos, no sé por qué, empezaron a cansarse de verlas a partir de la quinta o sexta vez. Olvidé comentarles que es película de animación de la factoría Pixar (lo que no evita las lágrimas) y a lo largo de ella hay alusiones habituales a iconos de la cultura mexicana: Cantinflas, Frida Khalo, Jorge Negrete, el Santo y tantos más, siempre en tono amable y alegre (el perro se llama Dante) que no oculta el hilo básico de la historia que, para mí, es que los familiares que­ridos están unidos a los vivos, a quie­nes visitan el día de los muertos, y que la familia, las tra­diciones y la memoria son vida de nuestra vida.

Si a todo esto se le une como suave telón de fondo una banda sonora que discurre paralela a la acción, pero supeditada a ella, como los recursos visuales, las voces de los personajes o la maravillosa animación pues concluiré, ya lo habrán intuido, que Coco es una bella historia maravillosamente contada. Ni que decir tiene que les recomiendo verla.

Posdata: mi escena favorita es la titulada “Somos tu familia”.