Dejan colgada una reserva de 25 comensales en Las 7 Sillas de Mérida

El restaurante Las 7 Sillas, ubicado a pocos metros del Teatro Romano de Mérida, utilizó hace unos días el altavoz de Facebook para quejarse de una situación que, como indica a El Periódico Extremadura su propietario, Miguel Valdés, “tristemente sigue siendo muy frecuente en nuestro sector: el de las personas que reservan y después ni aparecen ni cancelan. El 30 de diciembre tenía una reserva para 25 personas en la terraza del local. Les guardamos el sitio y le preparamos la mesa. Rechazamos más reservas y cuando llegó el momento (14.30 horas) el grupo nos dice que hacía frío y que quieren dentro, pero dentro estábamos llenos, lo sabían al reservar. Se fueron y no pidieron disculpas".

Ante esta situación, el restaurante ha decidido pasar a la acción y ha puesto el caso en manos de su abogado. Se trata de una cuestión que ha golpeado a algunos negocios de hostelería de la capital extremeña durante esta pasada Navidad, y que ha abierto en la ciudad un debate hasta ahora inexistente: el de la necesidad de cobrar una fianza cuando se hace una reserva. Así, Valdés señala que “sabemos que la mayoría de los clientes son personas responsables pero hay gente que no se da cuenta del perjuicio que le provocan estas cosas en un negocio de hostelería”.

Además, el propietario de Las 7 Sillas destaca que este tipo de medidas ya se están tomando en restaurantes de diferentes puntos de España y de otros países europeos, “aunque aquí no ocurre, pero no habrá más remedio que terminar haciéndolo, debido a las circunstancias que se están viviendo. Sería una buena solución y no es un problema solamente nuestro y muchos compañeros nos lo comentan”, concluye Miguel Valdés.