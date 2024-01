La Ciudad de la Infancia y el empleo, retos de Osuna para Mérida, que no renuncia a la azucarera

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, hizo ayer balance del año 2023 y destacó que «la verdadera transformación» de la ciudad, línea maestra de la acción de su Gobierno local, será una realidad en este 2024, merced a las actuaciones e iniciativas ya acometidas en ejercicios anteriores y a las que culminarán en los próximos meses. En un desayuno informativo con los medios de comunicación, el regidor emeritense resaltó «la transformación» que presenta la capital regional, «con más empleo, más inversiones, menos deuda, más dinamización económica y cultural y más derechos sociales».

«Nos queda una legislatura apasionante donde se harán realidad sueños históricos de esta ciudad, como la Ciudad de la Infancia, la nueva plaza de las Concepcionistas, el Museo de la Historia de la Ciudad de Mérida, la apertura de las Freylas y la plaza de Santa Eulalia», entre otras muchas actuaciones, incluidas las plataformas únicas del centro urbano, la transformación Cripto Pórtico del Templo de Diana y mejoras en la Alcazaba Árabe, la puesta en marcha de la programación cultural del teatro María Luisa y la construcción de un Punto Limpio.

En su comparecencia, el alcalde emeritense remarcó que el ayuntamiento no renuncia al proyecto de la azucarera en la capital extremeña y que le gustaría que la iniciativa «siguiera adelante», así como que en caso de que la misma no continuara lo fuera por que fuese el promotor el que desista y «no por culpa de falta de compromiso de las administraciones».

«En principio nosotros no renunciamos hasta que el empresario no renuncie», remarcó Osuna, quien recordó que él ha mantenido durante la legislatura pasada el criterio de «rebajar las expectativas mientras no se fueran produciendo avances», tras lo cual incidió en que el consistorio ha facilitado al empresario «todo lo que ha pedido» al ayuntamiento de la capital extremeña.

Fondos Europeos

Rodríguez Osuna, que en mayo de 2023 inició su tercera legislatura como alcalde de Mérida, señaló que el consistorio ejecutará cerca de 30 millones de euros en proyectos. «Vamos a ser de las administraciones públicas que más vamos a ejecutar de fondos europeos en todo el país», puntualizó el primer edil. Osuna calificó estos proyectos como muy ambiciosos, «pero conseguiremos que se hagan realidad gracias a un riguroso trabajo de gestión económica, de control del gasto y de apuesta por la inversión con el fin de que Mérida siga creciendo como hasta ahora».

«Con o sin ayuda de la Junta de Extremadura, este Gobierno local sacará adelante el proyecto del nuevo Hogar de Mayores de Nueva Ciudad. Lo haremos con remanente positivo de tesorería y será realidad una demanda histórica de los vecinos de Nueva Ciudad», insistió el primer edil, quien espera que el Ejecutivo regional mantenga la colaboración económica con el consistorio que ya estaba prevista antes del cambio de color político. En cuanto a la situación económica del ayuntamiento, el alcalde manifestó que la deuda municipal, que en 2015 alcanza los 78 millones de euros, quedará a cero antes de que finalice 2025, lo que permitirá al consistorio salir del plan de ajuste cinco o seis años antes de lo previsto.

Asimismo, Mérida cerró el pasado año con los datos de desempleo más bajos de los últimos 15 años, ya que, en diciembre la ciudad tenía 5.030 desempleados -141 menos que hace un año-, mientras que, cuando accedió a la alcaldía en mayo de 2015, la ciudad contaba con 7.635. «Hemos alcanzado, gracias a la inversión y apuesta por el empleo público, la creación de 385 puestos de trabajo (el 12% para personas con discapacidad) con una inversión de 4,6 millones de euros», comentó el alcalde, quien a la vez subrayó que, de esa cuantía, 2,4 millones han sido aportados con fondos propios mientras que el 52% del total, por la Junta de Extremadura».

Además incidió en que «hemos conseguido no sólo aumentar el dinero a la creación de empleo, sino que seamos la administración que más destina a generar trabajo en toda la región». En materia de turismo, Mérida recibió a 1.000.000 de personas a lo largo de todo el año, entre visitantes al patrimonio y a museos, y asistentes a los distintos eventos culturales.