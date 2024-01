Los bailarines de los famosos son de Mérida

El ritmo y el baile corre por las venas de Paula Pacheco (2000), nacida en Mérida. Comenzó a bailar desde bien pequeña gracias a sus padres (Julio y Mari José), ahora que va camino de los 24 años, y a partir de entonces no ha parado de mover el esqueleto. Recomienda cualquier estilo a todo el mundo, a cualquier edad, ya que asegura que no solo es divertido sino que te ayuda a mantenerte en forma. La joven emeritense cosecha numerosos logros, pero no solo baila de forma profesional, también trata de transmitir lo que ha aprendido en este tiempo y da clases a numerosos grupos en la prestigiosa Escuela de Baile Fran Montero, situada en la calle Camino Viejo de Mirandilla.

Paula está muy feliz estos días. El estreno del nuevo programa de Telecinco Bailando con las estrellas se vivió el pasado 13 de enero con especial entusiasmo en la capital extremeña. Estuvieron pendientes del televisor todos los familiares, amigos y alumnos de la pareja experta de baile formada por Pacheco, y Fran Montero, de Almendralejo. Ambos participaron en la gala inaugural y pudieron ejecutar sus movimientos sobre la pista con Jesús Vázquez (presentador), Adrián Lastra (participante), Ágatha Ruiz de la Prada (participante), Mala Rodríguez (participante), Miguel Torres (participante), Josie (participante), José Manuel Pinto (participante), Elena Tablada (participante), María Isabel (participante)... «Mis seres queridos, amistades y pupilos se sienten muy orgulloso de nosotros. Estamos todavía con la resaca emocional, ha sido una experiencia increíble. Con esta es la tercera vez que participamos en un programa de televisión», explica. «En todo este tiempo no he dejado de formarme, porque esto es una carrera de fondo, como un deporte, si no te sigues renovando te quedas atrás. El baile es nuestra profesión y nos encanta, nos dedicamos a bailar y a enseñar baile (urbano, latino, bachata, moderno...), desde los más peques a los adultos», concluye a El Periódico Extremadura, la bailarina que junto a Fran han hecho de Mérida su gran pista de baile. Una bailarina de Mérida, entre las 12 mejores del mundo