Me dice Pelín, tomando unas cervezas en las VII Sillas, bueno, tomando yo, él mirando, que malamente nos van a respetar cuando no nos respetamos a nosotros mismos. La plaza del Teatro Romano, ahora llamada de Margarita Xirgu por una nefasta ocurrencia de Ángel Calle es un ejemplo de cómo valorar lo forastero y lejano dejando de segundo plato lo nuestro, cercano y emeritense ejemplar. Sin duda alguna, Xirgu fue una excelente actriz, dicen, que estuvo en Mérida seis días en su vida: tres en 1933 y tres en 1934 pero de ahí a llamarla leyenda de Emérita Augusta dista un abismo. Fuese, como la inefable Montserrat Caballé y no hubo nada, bueno la Caballé sí dejó secuelas, se llevó la medalla de Extremadura y en agradecimiento nos puso una denuncia por un batacazo monumental (como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta donde se lo pegó).

Maximiliano Macías era de Mérida, apasionado por su pueblo y por su historia, tanto que la estudió profundísimamente llegando a ser un eminente arqueólogo, alter ego de José Ramón Mélida que digo de él “Gracias a usted se ha producido el milagro de la primera restauración del Teatro Romano de Mérida”. Pero hizo muchas cosas más. Maximiliano Macías es historia eterna de Mérida y protagonista de nuestro devenir, sin él no serían nuestras bimilenarias piedras objeto de atención mundial; Margarita Xirgu es anécdota temporal de este lugar que no digo yo que hiciera algo, que lo hizo, pero ha sido desproporcionadamente recompensada: Plaza, estatua, menciones varias en mármol… A veces me pregunto, ahora mismo sin ir más lejos, si este desequilibrado reconocimiento se le hubiera tributado si no fuera republicana (suponiendo que este aserto fuera cierto)… Con más motivos habría que reconocer a José Tamayo lo que hizo por tantas generaciones (la de mis padres, sin ir más lejos, a quienes proveyó de una fascinante cultura teatral por el mero hecho de ir todos los veranos a su scena). La plaza Margarita Xirgu ya luce su imagen renovada en Mérida Miren, puestos a reconocer lo que hacen por Mérida unos y otros ya están cambiando el nombre de la señora Xirgu y poniéndole “plaza de Maximiliano Macías, emeritense ejemplar” y, en esa línea a ver, a ver dónde ubicamos espacios de la Bimilenaria para Medea, Manolita Chen, los Pecholatas o, dentro de poco, Jesús Cimarro que, esos, sí que son leyenda de esta ciudad.