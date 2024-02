Quejas en la Residencia de Mayores El Prado de Mérida: "Los filetes están duros como piedras y los purés saben a aguachirri"

«La poca accesibilidad a las instalaciones con una rampa laberíntica que se está contruyendo (es muy peligrosa y difícil de subir para nuestros seres queridos) y no sirve para nada, comida mala (filetes duros como piedras, purés que saben a aguachirri…) y poca rotación de los menús» están haciendo que la estancia de los usuarios de la residencia de mayores El Prado, en Mérida, esté siendo «un verdadero suplicio». Así lo han explicado a El Periódico Extremadura familiares que, preocupados por la situación que ya denunciaron hace varios meses con diferentes escritos al Sepad, aunque «parece que no nos quieren hacer caso, que somos invisibles y ya no sabemos qué hacer para que nos oigan», han dicho.

«Estamos ante una situación delicada. Debido a la bajada de calidad de los alimentos muchas veces debemos acudir a las tiendas a comprarles algo de frutas o yogures y les llevamos platos preparados para que puedan comer bien», han indicado los familiares. Finalmente, han asegurado que, «hay una serie de deficiencias a las que no se le están poniendo remedio. Y la falta de accesibilidad es una situación muy incómoda para personas con movolidad reducida y en silla de ruedas».