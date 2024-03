Adiós al Covirán de la calle Cornalvo, historia viva de Mérida

El Covirán de la calle Cornalvo es toda una institución en la zona de Nueva Ciudad, en Mérida. El establecimiento bajará en abril la persiana, llevándose consigo un pedacito de la historia del barrio y de miles de vivencias. En el mismo mes que nos encontramos ahora pero del año 2000 fue cuando las hermanas Maribel y Rosa Moreno junto al marido de la segunda (Juan Francisco) abrieron su tienda.

Una clienta abraza a Rosa, que se emociona, mientras Maribel atiende a otro que pide un chorizo para el cocido. Son las caras de los últimos días del pequeño supermercado que esta familia lleva regentando casi un cuarto de siglo. Uno de esos sitios en los que puedes encontrar de todo y por los que parece que nunca pasa el tiempo. Aunque por desgracia el reloj no se detiene ante la jubilación de Juan Francisco y de su mujer. Tras más de media vida detrás del mostrador atendiendo a la gente en un local con una decoración fiel a una época pasada, los tres sólo tienen palabras de agradecimiento para los vecinos y amigos que tanto les han dado desde el otro lado y les han acompañado durante todo este tiempo, de generación en generación. Y es que más de uno los van a echar de menos y a su filosoía de comercio.

Maribel, Rosa y Juan Francisco posan a las puertas del local. / JORGE ARMESTAR

Al emblemático negocio acuden emeritenses de cualquier punto de la ciudad por su calidad-precio. El goteo de clientes es constante, da igual el día. Unos cogen el pan, y, de paso, cogen una docena de huevos, unas galletas o unos congelados. Señor Juan Francisco venía a por una botella de aceite. «Gracias, muchas gracias, a todas las personas que han hecho posible este largo camino», resalta.

Después de tantos años, Maribel y Rosa conocen las idas y venidas de muchos de sus consumidores. Y sus vidas. «Tendríamos que haber estudiado psicología», señalan las hermanas con una carcajada. Hay personas a las que trabajar les da la vida. No solamente les apasiona emplearse sino que además son realmente felices en sus oficios. Es el caso de Juan Francisco, Rosa y Maribel. «Esto no es una despedida, porque aunque ya no seamos los dueños, ahora pasaremos a ser unos clientes más, ya que hemos traspasado el negocio», indican con un suspiro mientras que ya planean en qué invertir su tiempo.